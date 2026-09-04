 وحدت به معنای تعطیلی نقد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام و همگرایی در جامعه اظهار کرد: دعوت به وحدت به این معنا نیست که مردم حرف نزنند یا نقد نکنند؛ بلکه نقد باید با انصاف، منطق، علم و استدلال همراه باشد.
وی با تشبیه نقد عملکرد مسئولان به جدا کردن اسکناسهای جعلی از پول واقعی افزود: اگر بخشی از یک سرمایه دچار مشکل باشد، کسی اصل سرمایه را دور نمیریزد، بلکه بخش معیوب را شناسایی و اصلاح میکند. در مورد مسئولان نیز اگر خطایی وجود دارد، راه درست تخریب نیست، بلکه باید با ابزار و ادبیات تخصصی، اشتباه را شناسایی و برای اصلاح آن تلاش کرد.
امام جمعه ابهر تصریح کرد: نقد اقتصادی باید با استدلال اقتصادی باشد و درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و مدیریتی نیز باید منطقی و مستدل سخن گفت، نه اینکه نقد به توهین، تحقیر و بیانصافی تبدیل شود.
مرادپور با تأکید بر ضرورت پذیرش نتیجه انتخابات گفت: کسی که انتخاب شده، قابل نقد است، اما اینکه بگوییم «او را قبول ندارم» درست نیست؛ چراکه مردم انتخاب خود را انجام دادهاند و اکنون باید همه جمع شویم و کمک کنیم منتخب مردم موفق شود تا کشور یک گام دیگر به جلو برداشته شود.
امام جمعه ابهر با اشاره به فراز و نشیبهای کشور از ابتدای انقلاب تاکنون خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول این سالها سختیها، کمکاریها و مشکلات مختلفی را پشت سر گذاشته، اما با کمک خداوند همواره مسیر پیشرفت را ادامه داده است.
مرادپور با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمن اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم؛ چراکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف، دو قطبی و چندقطبی کردن جامعه است و امید دارد اختلافات داخلی به فرصتی برای ضربه زدن به کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: دشمن میان شیعه و سنی، اصولگرا و اصلاحطلب و گروههای مختلف تفاوتی قائل نیست. وقتی دشمن حمله میکند، موشک او افراد را بر اساس گرایش سیاسیشان تفکیک نمیکند؛ بنابراین همه ما در برابر تهدید دشمن مسئولیت مشترک داریم.
امام جمعه ابهر تأکید کرد: ما میتوانیم با یکدیگر اختلافنظر داشته باشیم، اما باید بنشینیم و منطقی گفتوگو کنیم، نظرات یکدیگر را نقد علمی کنیم و برای اصلاح امور قدم برداریم.
وی با بیان اینکه اصل وحدت ریشه در قرآن و آموزههای اهلبیت(ع) دارد، گفت: دعوت به وحدت تنها مربوط به رهبران انقلاب نیست، بلکه قرآن کریم و روایات اهلبیت(ع) نیز مسلمانان را به وحدت دعوت کردهاند.
مرادپور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برای آزادی بیان شکل گرفت، اما آزادی بیان به معنای آزادی توهین، تحقیر و بیانصافی نیست. حتی اگر قانون در برابر برخی رفتارها واکنش نشان ندهد، انسان باید به وجدان، دین و اعتقادات خود مراجعه کند و ببیند درباره رعایت آبروی دیگران چه حکمی دارد.
جنگ امروز، جنگ ارادههاست
امام جمعه ابهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویارویی ایران و آمریکا گفت: درباره آینده این جنگ هیچکس نمیتواند با قطعیت پیشبینی کند و کارشناسان بر اساس فرضیات مختلف، سناریوهای متفاوتی را مطرح میکنند؛ اما ما باید برای هر شرایطی آماده باشیم.
وی افزود: اگر دشمن بخواهد جنگ را شدیدتر ادامه دهد، پاسخ ایران نیز شدیدتر خواهد بود؛ البته باید مراقب راهبرد فرسایشی دشمن باشیم و اجازه ندهیم این شیوه کشور را دچار فرسایش کند.
مرادپور با اشاره به توان نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: هر بار که دشمن فرصتی پیدا کرده، نیروهای مسلح ما نیز ضربات سنگینی به او وارد کردهاند و اگر محدودیتهای خبری و سانسور رسانهای وجود نداشت، مردم ابعاد بیشتری از این ضربات را مشاهده میکردند.
وی با بیان اینکه یکی از تحلیلها، کاهش قدرت آمریکا در منطقه است، گفت: آمریکا دیگر قدرت سابق خود را در منطقه ندارد و در برخی پایگاههای خود با مشکلات جدی مواجه شده است.
امام جمعه ابهر در ادامه با تأکید بر اینکه نباید جنگ را تنها در تعداد موشکها و میزان خسارتها خلاصه کرد، افزود: جنگ امروز، جنگ ارادههاست. در میدان نبرد، کسی که اندکی بیشتر مقاومت میکند، میتواند سرنوشت میدان را تغییر دهد. بنابراین آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد بود، اراده و میزان مقاومت طرفین است.
مرادپور تصریح کرد: آن کسی که در لحظات پایانی بیشتر مقاومت میکند، میتواند پیروز میدان باشد و این همان چیزی است که باید در فرزندان عاشورا و رمضان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به سختیهای جنگ گفت: قرآن کریم نیز بیان میکند که در جنگ، هر دو طرف دچار سختی و آسیب میشوند، اما پیروزی از آن کسی است که استقامت کند و مسیر خود را ادامه دهد.
تقدیر امام جمعه ابهر از نیروی انتظامی در کشف سریع پرونده قتل سه نفر
امام جمعه ابهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حادثه مفقود شدن سه نفر در منطقه، از تلاش نیروی انتظامی برای کشف سریع این پرونده و دستگیری قاتل تقدیر کرد.
وی گفت: در این حادثه سه نفر مفقود شدند و نیروهای انتظامی در کمتر از ۲۴ ساعت موفق شدند مفقودشدگان را پیدا کنند که متأسفانه مشخص شد به قتل رسیدهاند و عامل این جنایت نیز دستگیر شد.
مرادپور با قدردانی از سرعت عمل نیروی انتظامی اظهار کرد: این اقدام یک رکورد قابل توجه در کشف سریع پرونده محسوب میشود و از نیروهای انتظامی عزیزمان بابت این تلاش و سرعت عمل تشکر میکنیم.
امام جمعه ابهر در عین حال تأکید کرد: این حادثه ماهیت امنیتی ندارد و مردم نگرانی از بابت ارتباط آن با گروهکها یا منافقین نداشته باشند؛ این یک حادثه جنایی بوده است.
مرادپور با تأکید بر اهمیت حفظ جان انسانها گفت: کشته شدن یک انسان برای ما مسئلهای بسیار مهم است و آموزههای دینی نیز حساسیت ویژهای نسبت به جان انسانها دارند.
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