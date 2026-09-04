به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مسعود شهدوستی در خطبههای نمازجمعه، ۱۷ شهریور را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و با محکومیت جنایات رژیم سابق علیه مردم قم، آن را نماد استکبارستیزی و پیشدرآمدی بر پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی در ادامه به سالروز صلح امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد و با تأکید بر لزوم عبرتآموزی از وقایع تاریخی، شرایط کنونی را با دوران امامت حسنین (ع) مقایسه نمود و بر هوشیاری امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
شهدوستی با اشاره به حملات اخیر آمریکا به تأسیسات ساحلی ایران، این اقدام را اقدامی نمایشی و مأیوسانه ارزیابی کرد و گفت: بررسی اهداف نشان میدهد که آمریکا به جای درگیری مستقیم، به سراغ زیرساختهای فرماندهی رفته است؛ چراکه هفتهها بر کنترل تنگه هرمز پافشاری میکرد، اما واقعیت میدانی نشان داد که جمهوری اسلامی با اتکا به توان بومی و گسترش زیرساختهای خود، تسلط بیچون و چرایی بر این آبراهه حیاتی دارد. این حملات در واقع اعترافی عریان به ناتوانی آنها در مواجهه با قدرت جمهوری اسلامی ایران است
امام جمعه هرمز با تشریح ابعاد جدید درگیری، به دکترین نظامی جمهوری اسلامی اشاره و اظهار کرد: عبور از صبر استراتژیک و ورود به مرحله «تشدید پیشدستانه»، راهبرد جدید ایران در برابر تهدیدات است . دشمنان با کمبود مهمات راهبردی نظیر سامانههای تاد و پاتریوت دستوپنجه نرم میکنند و بخشی از شلیکهای اخیر ایران با هدف تخلیه ذخایر حیاتی آنها طراحی شده است. این رقص شمشیر برای فرسایش دشمن در آستانه نبرد اصلی است .
وی خاطرنشان کرد: اگر ویدیوهای رهگیری موشکها از سوی رسانههای دشمن منتشر میشود، نباید آن را صرفاً یک پیروزی دفاعی دانست؛ بلکه ممکن است بخشی از سناریوی تحمیل هزینه بر دشمن و تغییر توازن قدرت در منطقه باشد .
شهدوستی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات قرآن، به تبیین حربههای شیطان برای دوری از مسیر الهی پرداخت و گفت: نخستین گام شیطان، ایجاد کینه و بغض میان مؤمنان است. هرگونه قهر و کینه در میان خانواده و جامعه، زمینهساز نفوذ دشمن است. گام سوم شیطان، فرصتسوزی و به تعویق انداختن کارهاست. مؤمنان نباید عمر خود را با امروز و فردا کردن تلف کنند، چراکه فرصتها هرگز بازنمیگردند و بسیاری از غافلگیرشدگان، اکنون حسرتِ لحظات از دست رفته را میخورند .
نظر شما