به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود شهدوستی، امام جمعه موقت هرمز، در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که در مسجد جامع هرمز برگزار شد، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ایران، گفت: روز ۲۶ مرداد یادآور ایثار، استقامت و ایمان راسخ آزادگان عزیز است که با حفظ ایمان و مردانگی خود در دوران اسارت، الگویی بیبدیل برای ملت ایران شدند.
آزادگان؛ گوهرهای درخشان جمهوری اسلامی
وی افزود: آزادگان بهترین سربازان انقلاب و گوهر بازیافته از ذخیره ایمان و الماسهای درخشان جمهوری اسلامی ایران هستند.
شهدوستی رمز موفقیت آزادگان در سختترین شرایط اسارت را ایمان بالا، اخلاص به خون شهدا و تبعیت از رهبر کبیر انقلاب و الگوگیری از ائمه طهارت (ع) دانست.
کودتای ۲۸ مرداد؛ درسی تاریخی برای ملتها
امام جمعه موقت هرمز با اشاره به سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار داشت: این کودتا باید برای ملت ما و ملتهای منطقه که به دنبال دموکراسی هستند، درس عبرتی بزرگ باشد. آمریکا که عامل این کودتا بود، اکنون با پرستیژ حقوق بشری خود به دنبال فریب ملتها است.
وی تأکید کرد: برنامه آمریکا برای تسلط بر ایران یا ایجاد استبداد یا دامن زدن به هرج و مرج است و هر ملتی که به آمریکا اعتماد کند، ضربه خواهد خورد.
مساجد؛ کانونهای حل آسیبهای اجتماعی و تربیت نسل جوان
حجتالاسلام شهدوستی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز جهانی مساجد گفت: مساجد باید به اتاقهای فکر تبدیل شوند تا بتوانند آسیبهای اجتماعی محلههای خود را شناسایی و حل کنند.
وی مساجد را پایگاههای محوری عبادی و اجتماعی خواند و تأکید کرد: مساجد نقش اساسی در تربیت دینی و اخلاقی جوانان دارند و باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
امام جمعه موقت هرمز همچنین به تلاش دشمنان برای دور کردن جوانان از مساجد اشاره کرد و بر لزوم تقویت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و جذب نسل جوان به این پایگاههای دینی تأکید نمود.
قدردانی از خدمات موکبداران در مراسم جاماندگان اربعین
حجتالاسلام شهدوستی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بیدریغ موکبداران در پذیرایی از جاماندگان مراسم پیادهروی اربعین حسینی، افزود: خدمترسانی موکبداران نمونهای ارزشمند از ایثار و همبستگی دینی است که شایسته تقدیر و حمایت همه جانبه است.
