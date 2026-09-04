به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور، گفت: تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۴ تا اطلاع بعدی ممنوع است و از ساعت ۱۶ تردد در این ۲ محور به‌ صورت یک‌طرفه و تا زمان تخلیه بار ترافیکی مدیریت خواهد شد.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا پورکان، محدوده وینه و همچنین پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. در مسیر شمال به جنوب این محور نیز حدفاصل ماسال تا مکارود و محدوده ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است.

محبی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد. در مسیر شمال به جنوب این آزادراه، تردد روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور هراز، در هر دو مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، گزنک و رینه، ترافیک سنگین است.

وی افزود: در محور فیروزکوه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید دارای ترافیک سنگین هستند.

سرهنگ محبی درباره وضعیت آزادراه رشت ـ قزوین اظهار کرد: در این محور حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و همچنین محدوده شهر رودبار و شیرین‌سو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه پردیس ـ تهران، حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۱، ترافیک نیمه‌سنگین و در محور قدیم بومهن ـ تهران، محدوده جاجرود، نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین ـ رشت روان گزارش شده است.

محبی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده پلیس راه مهرشهر، ترافیک سنگین است و در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی همچنین از ترافیک سنگین در بزرگراه تبریز ـ صوفیان ـ مرند، محدوده شوردرق، خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گردوخاک گزارش شده است.

محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به حجم بالای ترافیک در محورهای شمالی و اعمال محدودیت‌های تردد، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و هنگام تردد ضمن رعایت مقررات، با صبر و حوصله و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.