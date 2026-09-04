به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه نخست نماز جمعه قشم با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره عفاف اظهار کرد: در نگاه دینی، عفت مفهومی گسترده است و نمی‌توان آن را صرفاً به موضوع حجاب یا پاکدامنی جنسی محدود کرد؛ بلکه «زیست عفیفانه» باید در رفتار، گفتار، مسائل مالی، روابط اجتماعی و سبک زندگی انسان مؤمن نمود پیدا کند.

وی با اشاره به آیه ۶ سوره مبارکه نساء، افزود: خداوند می‌فرماید؛ انسان هرگاه به توانگری رسید، باید عفت پیشه کند. این توانگری فقط مالی نیست و هر نوع قدرت، موقعیت، علم، مدرک، امکانات و توانمندی را شامل می‌شود.

امام جمعه قشم ادامه داد: گاهی انسان تصور می‌کند وقتی به امکانات و توانمندی بیشتری رسید، می‌تواند از چارچوب‌های عفاف فاصله بگیرد، در حالی که منطق قرآن دقیقاً برعکس است؛ هرچه توانگری و امکانات انسان بیشتر شود، مسئولیت او برای رعایت عفاف و زندگی کریمانه نیز بیشتر می‌شود.

حاجبی با استناد به آیه ۲۷۳ سوره مبارکه بقره خاطرنشان کرد: خداوند درباره انسان‌های عفیف و با مناعت طبع می‌فرماید آنان چنان عفیفانه رفتار می‌کنند که کسی که از وضعیت واقعی آنان اطلاع ندارد، تصور می‌کند توانگر هستند. بنابراین فقر و مشکلات اقتصادی نباید موجب خروج انسان از دایره عفت شود.

وی تأکید کرد: انسان مؤمن حتی اگر مشکلات مالی داشته باشد، باید مناعت طبع و عزت نفس خود را حفظ کند. مشکلات اقتصادی نباید انسان را به سمت رفتارهای نادرست، ذلت و بی‌عفتی سوق دهد.

ازدواج یکی از مسیرهای تحقق عفاف در جامعه

امام جمعه قشم با اشاره به جایگاه ازدواج در آموزه‌های اسلامی گفت: ازدواج یکی از راه‌های مهم عفت‌ورزی در جامعه است و همه افراد و نهادهای جامعه نسبت به وضعیت جوانان و فراهم‌کردن زمینه ازدواج آنان مسئولیت دارند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود: در روایات، برای گروه‌هایی که خداوند وعده یاری آنان را داده است، از جمله فردی که برای حفظ عفت خود ازدواج می‌کند، جایگاه ویژه‌ای بیان شده است.

حاجبی تصریح کرد: مجرد بودن یا فراهم نبودن شرایط ازدواج، هرگز نباید بهانه‌ای برای بی‌عفتی باشد؛ در عین حال، جامعه، مسئولان و متولیان فرهنگی و اجتماعی باید برای تسهیل ازدواج جوانان و فراهم‌کردن بسترهای لازم اقدام کنند.

وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) درباره فضیلت عفاف گفت: عفاف از برترین عبادت‌هاست و حتی در برخی روایات، اجر انسان عفیف بسیار بزرگ دانسته شده است.

امام جمعه قشم ادامه داد: عفت فقط در مسائل جنسی نیست؛ در مسائل اقتصادی نیز انسان باید عفیف باشد، دست درازی به مال دیگران نداشته باشد و با وجود نیاز، مناعت طبع خود را حفظ کند.

وی با اشاره به آثار عفاف در شخصیت انسان اظهار کرد: عفت، انسان را از پستی‌ها دور می‌کند و زمینه حفظ کرامت نفس را فراهم می‌سازد. در فرهنگ اهل‌بیت(ع) نیز عفت در شمار برترین خصلت‌های اخلاقی و جوانمردی قرار گرفته است.

هرچه علم و توانگری بیشتر، مسئولیت انسان برای عفاف بیشتر

حاجبی با انتقاد از برخی مظاهر بی‌حیایی و بی‌عفتی در مراسم و محافل اجتماعی گفت: گاهی با یک مناسبت کوچک، جشن یا مراسمی برگزار می‌شود و برخی افراد تصور می‌کنند چون به مدرک، شغل یا موقعیت اجتماعی بالاتری رسیده‌اند، باید از چارچوب‌های عفاف فاصله بگیرند؛ در حالی که اگر انسان دکتر، مهندس، صاحب علم یا دارای موقعیت اجتماعی شده است، باید عفت او بیشتر شود، نه اینکه بی‌حیایی را نشانه کلاس اجتماعی بداند.

وی افزود: اینکه امکانات زندگی بیشتر شده، خودرو بهتر شده یا وضعیت مالی خانواده ارتقا پیدا کرده است، نباید به معنای کنار گذاشتن حیا و عفاف باشد. این تصور که «توانگری» مجوز عبور از ارزش‌های اخلاقی است، با فرهنگ دینی سازگار نیست.

امام جمعه قشم تأکید کرد: سبک زندگی مؤمنانه باید سبک زندگی عفیفانه باشد و هرچه آگاهی، علم، جایگاه و توانگری انسان افزایش می‌یابد، انتظار از او برای رعایت عفاف نیز بیشتر می‌شود.

وی در پایان خطبه نخست، عفاف را از پایه‌های اصلی زندگی کریمانه و یکی از محورهای مهم مجاهده فرهنگی و اجتماعی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ «زیست عفیفانه» در جامعه تأکید کرد.

از «برنامه‌ریزی برای مردم» به «برنامه‌ریزی با مردم» عبور کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه قشم، حضور و اتحاد مردم را یکی از ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دشمن می‌خواست خیابان را به جایگاه فروپاشی نظام تبدیل کند، اما ملت ایران خیابان را به صحنه تثبیت اقتدار کشور تبدیل کردند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از نیروهای جبهه مقاومت و مدافعان کشور اظهار کرد: حضور با بصیرت مردم در خیابان‌ها و حمایت آنان از میدان جهاد، به یکی از ارکان قدرت ایران تبدیل شده است.

امام جمعه قشم افزود: دشمن از خیابان، فروپاشی و آشوب می‌خواست، اما مردم ایران با حضور خود، خیابان را به صحنه تثبیت اقتدار تبدیل کردند. این همان زمانی است که وقتی حرکت مردم برای خدا و با نیت دفاع از کشور و ارزش‌ها باشد، خداوند به آن برکت می‌دهد.

حاجبی با اشاره به حضور اقشار مختلف در میدان افزود: در این حضور، پرچم ایران، سرود ملی، شعارهای انقلابی، سخنرانی، مداحی، تحلیل، فعالیت هنری، موکب‌ها، ایستگاه‌های سلامت و خدمات اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ظرفیت‌های مختلف مردم در خیابان به نمایش درآمد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردمی گفت: تداوم این حماسه نیازمند تغییر نگاه مسئولان است؛ باید از «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» حرکت کنیم.

امام جمعه قشم تصریح کرد: این برنامه متعلق به مردم است و هیچ نهاد یا دستگاهی نباید آن را به نام خود ثبت کند. مردم نشان داده‌اند که اگر لازم باشد ماه‌ها و حتی سال‌ها در این سنگر حضور داشته باشند، آماده‌اند.

حاجبی افزود: مسئولان باید به تنوع‌بخشی به مشارکت مردم توجه کنند و حس تعلق را در همه اقشار و محلات افزایش دهند؛ چراکه حضور مردم در خیابان تنها یک حضور مقطعی نیست، بلکه می‌تواند به یک فرهنگ تبدیل شود؛ فرهنگ اقتدار و عظمت ملی.

ضرورت روایت قدرت و قوت ایران

وی با اشاره به ضرورت تبیین قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در کنار اقدامات دولت و تلاش‌های مسئولان، باید قدرت و قوت ایران و میدان عظیم مردمی به‌درستی روایت شود.

امام جمعه قشم با تأکید بر ضرورت پرهیز از سخنان ناامیدکننده گفت: بیان مطالبی که انگیزه‌های ملی و عمومی را تضعیف می‌کند، پذیرفتنی نیست. مشکلات و کاستی‌ها باید مدیریت و برطرف شوند، اما نباید به گونه‌ای روایت شوند که نتیجه آن ناامیدی مردم باشد.

وی افزود: مسئولان باید ببینند چه اقداماتی مردم را خوشحال و امیدوار می‌کند و همان اقدامات را در اولویت قرار دهند. صرف اینکه بگوییم همه تلاش خود را کرده‌ایم، کافی نیست؛ مهم این است که نتیجه تلاش‌ها در زندگی مردم دیده شود.

دوگانه‌سازی‌های موهوم به انسجام ملی آسیب می‌زند

حاجبی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: ایجاد دوگانه‌های موهوم و ساختن دوقطبی‌های غیرضروری به انسجام ملی ضربه می‌زند و باید از آن پرهیز کرد.

وی میدان رسانه را مکمل میدان حضور مردم دانست و گفت: همان‌گونه که مردم در میدان حضور دارند، میدان رسانه نیز باید میدان روایت قدرت و قوت‌های کشور باشد.

امام جمعه قشم خاطرنشان کرد: کاستی‌ها نیازمند مدیریت و رفع هستند، اما نباید ضعف‌های درون خانه را به گونه‌ای روایت کنیم که دشمن از آن بهره‌برداری کند. آنچه باید برجسته شود، واقعیت اقتدار و توانمندی ملت ایران است.

نقد باید خیرخواهانه و وحدت‌آفرین باشد

وی با اشاره به ضرورت نقد عملکردها اظهار کرد: نقد در جامعه لازم است، اما نقد باید خیرخواهانه باشد و به گونه‌ای صورت گیرد که اتحاد و انسجام جامعه حفظ شود.

حاجبی افزود: همان‌طور که بیان سخنان ناامیدکننده و تضعیف‌کننده ممنوع است، نقد وحدت‌شکن و دوقطبی‌ساز نیز نباید در جامعه رواج پیدا کند؛ زیرا هر اقدامی که انسجام اجتماعی را تضعیف کند، در نهایت به سود دشمن خواهد بود.

وی ابراز ناتوانی در برابر دشمن و طرح مواضعی که شائبه سازش و تسلیم ایجاد کند را آسیب‌زا دانست و گفت: چنین سخنانی جامعه اسلامی را ناراحت و دشمن را خوشحال می‌کند و می‌تواند دشمن را به تکرار تجاوز امیدوار کند.

ملت ایران در برابر دشمن ایستاده است

امام جمعه قشم با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای دشمن گفت: امروز سخن از محاصره رسانه‌ای ایران است، همان‌گونه که سال‌ها تحریم اقتصادی و فشارهای مختلف علیه کشور اعمال شده است؛ اما ملت ایران نشان داده‌اند که از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری برخوردارند.

وی تأکید کرد: دشمن زمانی امیدوار می‌شود که در داخل کشور سخنان ناامیدکننده مطرح شود، مدیریت ضعیف باشد یا اختلاف و دوقطبی‌سازی شکل بگیرد. بنابراین باید مراقب باشیم سخنان و رفتارهای ما زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند.

حاجبی با اشاره به عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامات آنان علیه ایران و منطقه را نشانه رویکرد خصمانه آنان دانست و اظهار کرد: ملت ایران در برابر قدرت‌هایی ایستاده است که خود را ابرقدرت و صاحب اختیار جهان می‌دانند.

وی افزود: جنایات و اقدامات نظامی دشمن در نقاط مختلف کشور، از جمله حملات و حوادثی که در قشم و مناطق دیگر رخ داده، نشان‌دهنده رویکرد خصمانه آنان است و نباید نسبت به آن سکوت کرد.

امام جمعه قشم همچنین از افرادی که به گفته وی همچنان در برابر جنایات دشمن موضع روشنی نمی‌گیرند انتقاد کرد و گفت: انسان باید نسبت به آنچه می‌بیند و می‌شنود، وجدان و مسئولیت اخلاقی داشته باشد و نمی‌توان جنایت علیه مردم و کودکان را نادیده گرفت.

عبور از شرایط فعلی با اتحاد و انسجام اجتماعی

حاجبی در ادامه تصریح کرد: عبور از شرایط فعلی کشور نیازمند اتحاد، برادری، انسجام اجتماعی، روایت درست قدرت و قوت‌های ایران، پرهیز از بیان ضعف‌های دشمن‌شادکن و دقت در شیوه نقد عملکردهاست.

وی گفت: باید مراقب باشیم سخنان و رفتارهای ما باعث سست شدن روحیه کسانی که در میدان دفاع از کشور حضور دارند نشود. رزمنده‌ای که در میدان ایستاده و جان خود را برای امنیت کشور گذاشته است، نباید با سخنان و رفتارهای داخلی دلسرد شود.

تأکید بر تقویت تعاونی‌ها و اقتصاد مردمی

امام جمعه قشم در بخش دیگری از خطبه دوم با اشاره به روز تعاون، تعاونی‌ها را یکی از پایه‌های مهم اقتصاد مقاومتی دانست و بر ضرورت حمایت از این بخش تأکید کرد.

وی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی مردم باید فعال شود و تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد داشته باشند.

حاجبی همچنین خواستار توجه ویژه دولت به ظرفیت‌های اقتصادی جزایر شد و اظهار کرد: دولت باید برای جزایر هنگام، لارک و قشم بسته‌های ویژه اقتصادی طراحی کند تا مردم و کارآفرینان بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی این مناطق بیشتر استفاده کنند.

ضرورت رسیدگی فوری به منازل آسیب‌دیده از جنگ در قشم

امام جمعه قشم در پایان خطبه‌های نماز جمعه، یکی از مطالبات مهم خود را رسیدگی به وضعیت منازل آسیب‌دیده از جنگ و تأمین امکانات اولیه برای خانواده‌های آسیب‌دیده عنوان کرد.

وی گفت: گزارش‌هایی درباره وضعیت برخی منازل آسیب‌دیده در محلات قشم دریافت شده و متأسفانه اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به آنها کافی نبوده است.

حاجبی با تأکید بر مسئولیت مسئولان شهرستان و استان در این زمینه اظهار کرد: رسیدگی به این خانواده‌ها وظیفه مسئولان است و باید امکانات اولیه مورد نیاز آنان هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی افزود: نباید تصور شود چون برخی از مردم محلات کم‌برخوردار و فقیرنشین دارای مناعت طبع و آبرو هستند و مشکلات خود را فریاد نمی‌زنند، بنابراین نیازی به رسیدگی ندارند. آبروداری مردم نباید موجب کم‌کاری مسئولان شود.

امام جمعه قشم در پایان از مسئولان شهرستان و استان خواست با جدیت بیشتری برای جبران خسارت‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اقدام کنند.