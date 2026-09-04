به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به جایگاه نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از ثمرات و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، احیای فریضه نماز جمعه و گسترش شبکه امامت در سراسر کشور است.

وی افزود: امروز حدود ۹۰۰ پایگاه امامت جمعه در نقاط مختلف کشور فعال است و این پایگاه‌ها محل عبادت، معرفت، معنویت و بصیرت هستند و از مؤثرترین رسانه‌هایی به شمار می‌روند که مردم به صورت حضوری و شفاهی از آن بهره می‌برند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به سنت الهی تغییر و تحول در جوامع گفت: یکی از حکمت‌های فراز و نشیب‌های روزگار این است که جوهره وجودی افراد در این تحولات شناخته شود و مؤمنان از منافقان و کافران متمایز شوند.

مظفری با تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین خداوردی، امام جمعه سابق ضیاءآباد، بیان کرد: ایشان طی پنج سال حضور در این منطقه، پایگاه نماز جمعه را به خوبی مدیریت کردند و با مشی متواضعانه و مردمی خود، پدری برای مردم منطقه بودند و سرمایه اجتماعی امامت جمعه را افزایش دادند.

وی همچنین از همراهی مسئولان و مردم ضیاءآباد با امام جمعه سابق قدردانی کرد و گفت: اگر همراهی مسئولان با امام جمعه نباشد، فعالیت برای او دشوار خواهد بود. مردم مؤمن و شهیدپرور این منطقه نیز بارها بزرگواری و همراهی خود را نشان داده‌اند که جای تقدیر دارد.

مظفری با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام منصوری به عنوان امام جمعه جدید ضیاءآباد اظهار کرد: ایشان نیز از امام جمعه‌های موفق بوده و در حدود ۱۱ تا ۱۲ سال حضور در سنگر امامت جمعه در شهرهای مختلف، منشأ خدمات و برکات بوده‌اند.

وی ادامه داد: تغییر و جابه‌جایی‌ها امری طبیعی است و می‌تواند با ایجاد انگیزه بیشتر، شور و نشاط جدیدی به مناطق مختلف اضافه کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: انتظار از امام جمعه در هر بخش، شهر و منطقه‌ای، پدری کردن برای همه مردم و مسئولان است؛ امام جمعه باید همه را برادران، خواهران و فرزندان خود بداند و با تواضع و مهربانی آنها را راهنمایی کند.

مظفری خاطرنشان کرد: در مقابل، انتظار از مردم و مسئولان نیز احترام، همراهی و کمک به امام جمعه به عنوان پدر معنوی شهر و منطقه است. در سایه این هدایت و همراهی، دنیا و آخرت مردم رشد و پیشرفت خواهد کرد.

وی در ادامه به درخواست مردم ضیاءآباد برای نامگذاری منطقه ویژه اقتصادی این بخش به نام شهید خلبان حسین لشکری اشاره کرد و گفت: مردم شهیدپرور ضیاءآباد درخواست کرده‌اند منطقه ویژه اقتصادی ضیاءآباد به نام شهید خلبان لشکری نامگذاری شود که این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در پایان تأکید کرد: تجربه نشان داده است هرجا وحدت، اتحاد و انسجام وجود داشته باشد و مردم و مسئولان یکدل و یکصدا پشت سر امام جمعه حرکت کنند، آبادانی و پیشرفت آن منطقه بیشتر خواهد شد.