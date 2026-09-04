به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیش‌قلعه اظهار کرد: دشمن به دنبال تفرقه بین ماست؛ تفرقه خودی با خودی، مومن با غیر مومن، نمازگزار با غیر نمازگزار، مذهب با مذهب و خواص با غیر خواص.

وی در ادامه افزود: دشمن نفس‌های آخر خود را می‌کشد و به نفس‌نفس افتاده است و تسریع اضمحلال و استهلاک استعمار، نسخه شفابخش جهان برای صلح جهانی وحدت کلمه است.

امام جمعه مانه تصریح کرد: هرچه آزادیخواهان جهان و امت اسلامی وحدت پیدا کنند، دشمن در این گلویی که فشرده شده است و به نفس‌نفس افتاده است، نابود می‌شود.

ابراهیمی‌فرد با بیان اینکه وحدت به معنای سکوت و انفعال نیست، گفت: مطالبه‌گری اگر به گفتگو و دو قطبی‌سازی منجر شود، مخالف وحدت است، اما اگر مطالبه به صورت انقلابی و جمعی باشد، عین وحدت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی و نقش تراست‌ها در تجارت خارجی کشور گفت: تراست‌ها بخش مهمی از زیرساخت تجارت خارجی کشورها هستند و راهبرد ما از بین بردن تراست‌ها نیست، بلکه عبور از اعتماد بدون کنترل به اعتماد با نظارت است.

امام جمعه مانه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی تصریح کرد: تحریم اقتصادی و انزوای اقتصادی که آمریکا برنامه دارد، بدون توافق با چین امکان ندارد.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به صلح امام حسن مجتبی (ع) گفت: نفوذ رسانه و دور کردن خواص از جبهه مردمی با شایعه‌پراکنی، تطمیع و ناامیدی اتفاق افتاد و امروز نیز دشمن با القای ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه مردم است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و تاکید بر حفظ وحدت و انسجام، خاطرنشان کرد: شش ماه پیش با انتخاب رهبر معظم انقلاب، امید دوباره به جامعه تزریق شد و این امید روز به روز تقویت می‌شود.