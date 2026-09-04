به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بندرعباس با گرامیداشت دهم شهریور سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی گفت: راهبرد نیروهای مسلح دفاع بی قید و شرط از ایران اسلامی است.
وی افزود: سامانههای نوین پدافند هوایی ضربات محکمی به دشمن وارد کرد که نشانهی پویایی و توان رزمی نیروهای مسلح است.
فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: قدرت ایستادگی رزمندگان اسلام دشمنان را پشیمان کرده و با تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف شوم خود دارند که در این عرصه هم به نتیجه نمیرسند.
وی گفت: ملت با بصیرت و همبستگی و حضور بیش از ۱۸۷ شب در اجتماعهای شبانه ثابت کردند که ولایت مدارند و پشتیبان آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.
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