به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با گرامیداشت دهم شهریور سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی گفت: راهبرد نیروهای مسلح دفاع بی قید و شرط از ایران اسلامی است.

وی افزود: سامانه‌های نوین پدافند هوایی ضربات محکمی به دشمن وارد کرد که نشانه‌ی پویایی و توان رزمی نیروهای مسلح است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: قدرت ایستادگی رزمندگان اسلام دشمنان را پشیمان کرده و با تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف شوم خود دارند که در این عرصه هم به نتیجه نمی‌رسند.

وی گفت: ملت با بصیرت و همبستگی و حضور بیش از ۱۸۷ شب در اجتماع‌های شبانه ثابت کردند که ولایت مدارند و پشتیبان آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.