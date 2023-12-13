آمادگی دفاعی ارتش بازدارندگی بسیار خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان و فرماندهان پدافند هوایی شمال شرق کشور، با اشاره به بحث آمادگی دفاعی کشورمان برای مقابله با تهدیدات دشمنان، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران از نگاه فرهنگی و مبانی دینی برای آمادگی دفاعی، خودش را به سطح عالی رسانده است و آمادگی کامل جهت هرگونه تهدیدی را دارد.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: شجاعت و پشتیبانی مردم از ولی فقیه و نظام باعث شده که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانایی مقابله با هرگونه توطئه دشمن را پیدا کند و این فرمان الهی است که شما هرچه در توان دارید، قدرت و آمادگی دفاعی تان را برای پیشگیری و مقابله با هر نوع تهدیدی افزایش دهید.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات نظامی پدافند بومی است، تاکید کرد: پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحث تجهیزات نظامی به دستاورد و تکنیک‌های خوبی رسیده که عمدتاً نیز ساخت داخل کشور است.

الهامی با بیان اینکه با توانایی و برخورداری از تجهیزات، آمادگی مقابله با هر گونه تهدیدهایی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد را داریم، اظهار کرد: سقوط سرنوشت کسانی است که خواسته‌های خود را به ملت‌ها تحمیل می‌کنند.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش خطاب به دشمنان اسلام و انقلاب گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و در هر نقطه‌ای که دشمن بخواهد شرف و کرامت مسلمانان را مورد هجمه و تهدید قرار دهد، ارتش و نیروهای مسلح در آن نقطه حاضر شده و پاسخی دندان‌شکن به دشمنان می‌دهند.

وی وحدت نیروهای مسلح را بسیار مهم و ارزشمند دانست و بیان کرد: امروز همگرایی، یکدلی و وحدت بین نیروهای مسلح از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح وجود دارد و این هم افزایی و یکپارچگی مایه افتخار برای نظام است.

گفتنی است؛ در پایان جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف این منطقه پدافندی، میزان آمادگی رزمی و سطح آمادگی این یگان را مطلوب ارزیابی کرد و از تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان تقدیر کرد.