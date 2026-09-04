فرمانده پدافند هوایی جنوب: هیچ متجاوزی بدون تنبیه رها نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالله وفایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای نیروی پدافند هوایی اظهار کرد: پدافند هوایی با تکیه بر دانش، فناوری و توانمندی‌های بومی، امروز به یکی از ارکان مهم قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

وی با اشاره به سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش در ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ افزود: تشکیل قرارگاه پدافند هوایی تصمیمی راهبردی بود که با درک عمیق از ماهیت تهدیدات نوین و تأکیدات متعدد فرماندهی معظم کل قوا بر اهمیت پدافند هوایی انجام شد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب بیان کرد: بررسی جنگ‌های اخیر نشان می‌دهد قدرت‌های سلطه‌گر در مراحل نخست تجاوز، با بهره‌گیری از توان هوافضایی تلاش می‌کنند زیرساخت‌های فرماندهی، سیاسی و حیاتی کشورها را هدف قرار دهند؛ بنابراین ایجاد یک شبکه یکپارچه فرماندهی و تحقق وحدت در حوزه پدافند، نیازمند یک یگان مستقل و تخصصی بود که این مهم با تدبیر و درایت فرماندهی معظم کل قوا محقق شد.

وفایی با تشریح تفاوت میان ارتش‌های مادی و ارتش مکتبی جمهوری اسلامی ایران گفت: در ارتش‌های مادی، پیوند فرد و سازمان عمدتاً بر انگیزه‌های مادی استوار است و در صورت تأمین نشدن این انگیزه‌ها، گسست ایجاد می‌شود، اما در ارتش مکتبی جمهوری اسلامی، انگیزه رزمندگان فراتر از عوامل مادی و در سطح یک میثاق اعتقادی قرار دارد.

وی ادامه داد: رزمنده مکتبی علاوه بر برخورداری از مهارت و آموزش‌های تخصصی، بر اساس ایمان به خداوند و باور به شهادت، از تمام هستی خود برای دفاع از کشور، ملت و ارزش‌های اسلامی در برابر ظلم و تجاوز استفاده می‌کند و در این نگاه، شکست معنایی ندارد.

پدافند هوایی؛ سد مستحکم در برابر تهدیدات

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ابتکار، خلاقیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، شکاف‌های فناوری را برطرف کردند و با تکیه بر مقاومت و پشتیبانی مردم، هیمنه پوشالی دشمنان کودک‌کش را در هم شکستند.

وفایی تصریح کرد: دشمن در این جنگ‌ها به اهداف خود دست نیافت و پدافند هوایی با تلفیق دانش و فناوری‌های نوین بومی، پویایی و قدرت آتش خود را حفظ کرد و با استفاده از سامانه‌های جدید و ابتکاری، ضربات سنگینی به قدرت هوایی دشمن وارد کرد.

وی خطاب به متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی گفت: راهبرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ متجاوزی بدون تنبیه رها نشود و هرگونه تجاوز با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب با تأکید بر اینکه آسمان ایران برای دشمن ناامن خواهد بود، اظهار کرد: با پیاده‌سازی طرح‌های نوین و ابتکاری، دشمن در هیچ کجای آسمان جمهوری اسلامی ایران احساس امنیت نخواهد داشت و باید بداند که هرگونه تهاجم، پاسخ قاطع نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌های مردم استان بوشهر از نیروهای مسلح افزود: حضور بیش از ۱۸۰ روزه مردم این خطه در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده غیرت، بصیرت و ولایت‌مداری مردم بوشهر است و این پشتیبانی مردمی، یکی از عوامل اصلی استمرار مسیر عزت و اقتدار کشور محسوب می‌شود.

وفایی با اعلام بیعت مجدد رزمندگان پدافند هوایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: ما رزمندگان پدافند هوایی تا پای جان از مرز و بوم جمهوری اسلامی ایران حراست و صیانت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد دشمنان امنیت و استقلال این سرزمین را خدشه‌دار کنند.اگر بخواهید، می‌توانم همین خبر را با تیتر تهاجمی‌تر و لید خبری‌تر در حد خروجی صفحه اول مهر نیز بازنویسی کنم.