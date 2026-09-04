امام جمعه زهک: مسئولان از القای ضعف و ناامیدی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: این پیام حاوی نکات مهمی برای مسئولان کشور است و مدیران باید ضمن توجه به توصیه‌های مطرح‌شده، آنها را در عمل مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه زهک با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورهای این پیام، تبیین اقتدار جمهوری اسلامی و پرهیز از القای ضعف و ناامیدی است، افزود: در شرایط حساس کنونی، مسئولان باید پیام قدرت، امید و اعتماد به توانمندی‌های کشور را به جامعه منتقل کنند و از رفتارها و سخنانی که موجب تضعیف روحیه مردم می‌شود، پرهیز داشته باشند.

وی حفظ انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و تصریح کرد: وحدت و همدلی میان اقشار، اقوام، مذاهب و جریان‌های مختلف از دستاوردهای مهم کشور است و هر اقدامی که به این سرمایه آسیب بزند، باید مورد پرهیز قرار گیرد.

معیشت مردم؛ مطالبه‌ای که نیازمند اقدام است

راشکی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تشدید تحریم‌ها گفت: مردم با وجود مشکلات معیشتی همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و انتظار دارند مسئولان با مدیریت صحیح بازار، کنترل نوسانات ارز و اتخاذ تدابیر اقتصادی، برای بهبود وضعیت معیشت تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افتتاح بازارچه مرزی جدید زهک را اقدامی امیدبخش برای منطقه عنوان کرد و افزود: در صورت اختصاص کالاهای واردشده از این بازارچه به مردم زهک و دیگر شهرستان‌های سیستان، این ظرفیت می‌تواند به رونق بازار و کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی منطقه کمک کند.

امام جمعه زهک همچنین با اشاره به روز تعاون، بر توسعه تعاونی‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه گلخانه‌داران، کشاورزان و مشاغل خرد تأکید کرد و گفت: تقویت تعاونی‌ها می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، ساماندهی خرید و فروش محصولات و ایجاد اشتغال، به رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

وی در پایان، تقویت همکاری و مشارکت اقتصادی را از نیازهای منطقه دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تعاون برای توسعه اقتصادی شهرستان زهک و منطقه سیستان تأکید کرد.