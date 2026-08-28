جامعه امروز به مدیران شجاع و جهادی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، ضمن گرامیداشت هفته دولت، به بازخوانی مکتب خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر پرداخت.

امام جمعه دلگان، ویژگی‌های برجسته این شهیدان را پیوند حقیقی با مردم، اخلاص در خدمت، ساده‌زیستی و پاک‌دستی برشمرد و تأکید کرد: فاصله گرفتن از مردم، تصمیمات را از واقعیت‌های جامعه دور می‌سازد.

حجت‌الاسلام بامری افزود: مردمداری، شنیدن نقدها و پیگیری مستمر مشکلات، اعتماد عمومی را جلب و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به وظایف امروز مدیران، خاطرنشان کرد: جامعه به مدیرانی با روحیه جهادی، شجاعت در تصمیم‌گیری، تدبیر و آینده‌نگری و امیدآفرینی نیاز دارد.

امام جمعه دلگان اصول دهگانه خدمت در مکتب شهیدان رجایی و باهنر را شامل مردم‌داری، اخلاص، پاک‌دستی، کار جهادی، پاسخ‌گویی، شجاعت، امیدآفرینی، عدالت‌محوری، صداقت و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه دانست.

وی در بخش دیگری از خطبه، ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری را گرامی داشت و او را نماد غیرت دینی، حمیت ایرانی و استعمارستیزی خواند.

وقف؛ خدمت پایدار و صدقه جاریه

حجت‌الاسلام بامری با نقل جمله «مرگ با عزت، شرف ماست» از این شهید، تأکید کرد: نام او به عنوان نماد روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس جاودانه شده است.

وی همچنین به مناسبت روز وقف، این سنت حسنه را صدقه جاریه و خدمت پایدار توصیف کرد و افزود: ترویج فرهنگ وقف را راهکاری برای تأمین نیازهای آموزشی، درمانی، معیشتی و فرهنگی جامعه دانست.

امام جمعه دلگان، در پایان از فرماندار و همه مدیران شهرستان که در میدان واقعی خدمت حضور دارند، قدردانی کرد و بر ضرورت وحدت، همدلی و مشارکت مردم برای پیشرفت و حل مسائل دلگان تأکید کرد.