امام جمعه فومن: دشمن از مسیر فرهنگ به دنبال تضعیف غیرت دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا موجب نجات انسان از بن‌بست‌ها می‌شود و خداوند در قرآن کریم وعده داده است که هر کس تقوای الهی پیشه کند، برای او راه خروج قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌کند روزی‌اش می‌رساند.

وی با اشاره به اهمیت تقوا در کلام امیرالمؤمنین(ع) افزود: تقوا درمان دردهای دل، موجب بصیرت، پاکی درون و نورانیت چشم انسان است و انسان مؤمن باید در همه شئون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود مراقب تقوای الهی باشد.

امام جمعه فومن در ادامه با اشاره به موضوع «غیرت دینی و غیرت ملی» گفت: غیرت به معنای تلاش برای نگهداری و حفاظت از چیزی است که حفظ آن ضروری و ارزشمند است و این صفت در شکل مطلوب خود از شجاعت و قوت نفس انسان سرچشمه می‌گیرد.

داودی با بیان اینکه انسان باید از دین، خانواده، مال، ناموس، مقدسات و سرزمین خود حفاظت کند، تصریح کرد: خداوند نسبت به مؤمنان غیرت می‌ورزد و انسان مؤمن نیز باید نسبت به دین و ارزش‌های الهی خود غیرتمند باشد.

وی غیرت دینی را حساسیت نسبت به کیان اسلام، واجبات الهی، نماز، امر به معروف و نهی از منکر دانست و ادامه داد: ریشه بسیاری از احکام و مسئولیت‌های اجتماعی مسلمانان در همین احساس مسئولیت و غیرت دینی قرار دارد.

امام جمعه فومن با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) مسلمانان را برای دفاع از کیان اسلامی و ارزش‌های دینی ترغیب می‌کرد و اگر جهاد و دفاع از اسلام وجود نداشت، اساساً ریشه اسلام از بین می‌رفت.

وی همچنین با اشاره به مفهوم غیرت ملی گفت: انسان باید نسبت به سرزمین و وطن خود حساس باشد و از آب و خاک کشورش دفاع کند؛ همان‌گونه که مردم ایران در دوران دفاع مقدس برای دفاع از خرمشهر و تمامیت ارضی کشور جانفشانی کردند.

داودی با بیان اینکه دشمن تنها از ابزار نظامی استفاده نمی‌کند، افزود: دشمن گاهی با ابزار فکری، فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال تضعیف باورها و ارزش‌های جامعه است و امروز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بستری برای تضعیف دین، حیا و غیرت در جامعه باشد.

وی با تأکید بر جایگاه حریم خانواده و ناموس در اسلام گفت: اسلام برای حفظ حریم خانواده و ناموس اهمیت ویژه‌ای قائل شده و دفاع از این حریم را وظیفه‌ای جدی می‌داند.

امام جمعه فومن در ادامه نسبت به آثار مخرب برخی محصولات رسانه‌ای و فرهنگی هشدار داد و گفت: دشمنی که نتوانسته است با ابزار نظامی به اهداف خود برسد، امروز از ابزار تبلیغاتی، فیلم، سریال و فضای مجازی استفاده می‌کند تا باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی جامعه را تضعیف کند.

داودی افزود: مسئله امروز تنها چند تار مو یا یک نوع خاص از پوشش نیست؛ بلکه باید نسبت به روندی که می‌تواند به تضعیف حیا، عفت، غیرت و ارزش‌های اخلاقی جامعه منجر شود، هوشیار بود.

بی‌حجابی عوامل مختلفی دارد

امام جمعه فومن در خطبه دوم نماز جمعه با طرح این پرسش که «چرا بی‌حجابی و چرا عریانی؟» اظهار کرد: برای بررسی این مسئله باید عوامل مختلف فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و فردی را مورد توجه قرار داد.

وی یکی از عوامل را پیروی از هوا و هوس‌های نفسانی دانست و گفت: انسان دارای تمایلات نفسانی است و اگر این تمایلات با تربیت دینی و اخلاقی کنترل نشود، می‌تواند انسان را به سمت رفتارهای نادرست سوق دهد.

داودی با تأکید بر نقش تربیت در شکل‌گیری شخصیت افراد بیان کرد: عفت و حیا در وجود انسان ریشه دارد، اما تربیت می‌تواند این ویژگی‌ها را تقویت یا تضعیف کند؛ بنابراین خانواده و مدرسه در تربیت نسلی عفیف و متعهد نقش بسیار مهمی دارند.

وی «جلب توجه و کسب جایگاه اجتماعی» را از دیگر عوامل گرایش برخی افراد به جلوه‌گری دانست و افزود: گاهی افرادی که از سرمایه‌های علمی، اخلاقی و معرفتی برخوردار نیستند، تلاش می‌کنند از ظاهر و جلوه‌گری برای جلب توجه دیگران استفاده کنند.

امام جمعه فومن با اشاره به اهمیت توجه والدین به ویژگی‌های درونی فرزندان گفت: والدین باید به جای مقایسه ظاهری فرزندان با دیگران، استعدادها، شخصیت، علم، اخلاق و توانمندی‌های درونی آنان را مورد توجه قرار دهند.

داودی همچنین بی‌حیایی، خودنمایی، تأثیرپذیری از دوستان و تهاجم فرهنگی را از دیگر عوامل مؤثر بر تغییر سبک پوشش و رفتار دانست و گفت: تهاجم فرهنگی پدیده‌ای خزنده است و باید برای مقابله با آن کار فکری و فرهنگی جدی انجام شود.

وی با انتقاد از ضعف برخی برنامه‌های فرهنگی در حوزه حجاب اظهار کرد: مدرسه و دانشگاه باید برای حجاب برنامه اقناعی و فکری داشته باشند و صرفاً نباید به الزام ظاهری اکتفا کرد؛ بلکه باید حجاب برای نسل جوان به یک باور و ارزش تبدیل شود.

حجاب نیازمند کار فرهنگی و اقناعی است

امام جمعه فومن با تأکید بر اینکه مقابله با بی‌حجابی صرفاً با برخورد امکان‌پذیر نیست، گفت: آموزش و پرورش باید برای تبیین فلسفه حجاب متناسب با سن دانش‌آموزان برنامه داشته باشد و حتی برای معلمان نیز برنامه‌های آموزشی و اقناعی در نظر گرفته شود.

داودی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها افزود: خانواده‌های مذهبی با نگرانی فرزندان خود را با هزینه و زحمت فراوان برای تحصیل به دانشگاه می‌فرستند و انتظار دارند محیط دانشگاه موجب تقویت علمی، اخلاقی و اعتقادی آنان شود.

وی ادامه داد: اگر در مدرسه و دانشگاه کار فکری و اقناعی صورت نگیرد، طبیعی است که نوجوان و جوان پاسخ پرسش‌های خود را از رسانه‌ها و شبکه‌هایی دریافت کند که با اهداف فرهنگی متفاوت فعالیت می‌کنند.

امام جمعه فومن همچنین با اشاره به مطالبه‌گری مردم در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: مطالبه‌گری مردم در این زمینه اقدامی ارزشمند است و همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه باید برای حفظ عفت عمومی همکاری کنند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شهرستان برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف گفت: برخورد قانونی با واحدهایی که حریم عفاف عمومی را رعایت نمی‌کنند باید در چارچوب قانون ادامه پیدا کند.

داودی با تأکید بر نقش اصناف در این زمینه افزود: کسبه می‌توانند با رعایت ضوابط قانونی و حفظ شأن جامعه در مقابله با ابتذال و بی‌عفتی نقش مؤثری داشته باشند و نباید برای افزایش فروش از جلوه‌گری و بی‌حجابی سوءاستفاده شود.

نشاط اجتماعی با بی‌عفتی متفاوت است

امام جمعه فومن با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فرهنگی و تاریخی مناطق گردشگری شهرستان گفت: ما با تفریح و نشاط مردم مخالف نیستیم، بلکه معتقدیم نشاط اجتماعی باید در چارچوب اخلاق و فرهنگ جامعه باشد.

وی افزود: نشاط با لودگی، برهنگی و بی‌حیایی تفاوت دارد و باید میان این مفاهیم مرزبندی شود.

داودی از مسئولان، اصناف، خانواده‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی خواست در زمینه تقویت عفاف و حیا در جامعه همکاری کنند و تصریح کرد: اگر قرار باشد مردم برای حل هر معضل اجتماعی به میدان بیایند، دستگاه‌های مسئول نیز باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند.

امام جمعه فومن در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت غیرت دینی، ملی و خانوادگی در جامعه گفت: حفظ دین، ناموس، اخلاق و کشور نیازمند عزم عمومی است و همه باید برای پاسداری از ارزش‌های جامعه اسلامی تلاش کنند.