المیادین: ترکیه بر روند خلع سلاح «پ ک ک» در عراق نظارت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در سلیمانیه گفت که سازمان اطلاعات ترکیه مسئولیت نظارت بر تحویل سلاح حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در عراق را برعهده خواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، سازمان اطلاعات ترکیه به صورت میدانی بر تخلیه ۷۲ پایگاه و مخفیگاه حزب کارگران کردستان نظارت خواهد کرد.

وی افزود: پنج نقطه برای تحویل سلاح پ ک ک در مرزهای میان اربیل و سلیمانیه تعیین خواهد شد.

خبرنگار المیادین به این نکته هم اشاره کرد که پس از آن که حزب کارگران کردستان این مناطق را تخلیه کرد، نیروهای گارد مرزی عراق به همراه نیروهای پیشمرگه در آن مستقر خواهند شد.

پارلمان ترکیه چند وقت پیش قانونی را با هدف حمایت از روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به تصویب رساند و حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، ۱۴ مردادماه لایحه‌ای را برای انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) به پارلمان این کشور ارائه کرد.

شورای امنیت ملی ترکیه بر روند اجرای مفاد این لایحه، از جمله انحلال حزب کارگران کردستان و خلع سلاح نیروهای آن، نظارت خواهد کرد.