حضور شبانه مدیران دشتی در جمع مردم برای بررسی و پیگیری مشکلات

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم هفته دولت، حضور مدیران در میان مردم و ارتباط مستقیم با شهروندان بود که بر اساس برنامهریزی انجام شده، این حضور به صورت مستمر و هر شب در تجمعات مردمی انجام شد.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در این برنامهها، ضمن دیدار و گفتوگوی چهره به چهره با مردم، از نزدیک در جریان مسائل، مطالبات و مشکلات آنان قرار گرفتند و موارد مطرح شده برای بررسی و پیگیری به دستگاههای مربوطه ارجاع شد.
فرماندار دشتی ادامه داد: ارتباط مستقیم مدیران با مردم موجب میشود مسئولان شناخت دقیقتر و واقعیتری از مسائل و مشکلات جامعه داشته باشند و برای رفع آنها تصمیمات مناسبتری اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در کنار مردم علاوه بر کمک به حل مشکلات، در ایجاد امید و افزایش رضایتمندی عمومی نیز تأثیرگذار است و این موضوع از اولویتهای مدیریت شهرستان دشتی محسوب میشود.
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