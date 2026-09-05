آغاز حرکت کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س) به قم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها از صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در شهر مقدس قم آغاز شده و این کاروان در مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) در حال حرکت است.
بر اساس برنامه پیشبینیشده، حرکت این کاروان از ساعت ۸ صبح از خیابان امامزاده ابراهیم آغاز شده و شرکتکنندگان در این آیین مسیر تعیینشده را به سمت حرم مطهر دنبال میکنند.
کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه(س) در نخستین بخش از مسیر خود پس از حرکت از خیابان امامزاده ابراهیم، از چهارراه معصومیه عبور کرده و به سمت میدان شهید سعیدی در حال حرکت است.
مسیر حرکت کاروان به گونهای طراحی شده است که بخشهایی از مسیرهای اصلی و تاریخی منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) را در بر میگیرد و آیین استقبال در امتداد این مسیر ادامه دارد.
کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) پس از رسیدن به میدان شهید سعیدی، مسیر خود را به سمت میدان شهید مطهری ادامه میدهد.
در ادامه این آیین، کاروان پس از عبور از میدان شهید مطهری وارد محدوده چهارراه بازار میشود تا بخش دیگری از مسیر پیشبینیشده برای بازآفرینی نمادین ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم را طی کند.
حرکت کاروان از چهارراه بازار به سمت میدان آستانه ادامه خواهد داشت و این مسیر در نهایت به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ختم میشود.
برنامه پایانی آیین استقبال نیز در حرم مطهر پیشبینی شده و کاروان نمادین پس از طی مسیر تعیینشده، وارد آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، صحن امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) مقصد نهایی حرکت کاروان نمادین در این آیین است.
این مراسم از صبح شنبه با حرکت کاروان در خیابان امامزاده ابراهیم آغاز شده و اکنون مطابق برنامه زمانبندیشده در مسیرهای تعیینشده به سمت حرم مطهر در حال برگزاری است.
مسیر کامل حرکت کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) شامل خیابان امامزاده ابراهیم، چهارراه معصومیه، میدان شهید سعیدی، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه است که در نهایت به حرم مطهر و صحن امام رضا(ع) منتهی میشود.
قم- آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) همزمان با سالروز ورود ایشان به قم، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها از صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در شهر مقدس قم آغاز شده و این کاروان در مسیر منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) در حال حرکت است.
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