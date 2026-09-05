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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

بررسی «میکس» داریوش مهرجویی در خانه سینما

بررسی «میکس» داریوش مهرجویی در خانه سینما

نشست تخصصی و نمایش بخش هایی از فیلم سینمایی «میکس» ساخته زنده یاد داریوش مهرجویی در خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سلسله نشست‌های نقد و بررسی «گفتگومندی در سینمای ایران» به همت انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران با همکاری خانه سینما برگزار می‌شود.

دومین برنامه با موضوع «زیبایی شناختی تصویر» و «گفتگومندی نام شناختی» روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۷ با نمایش فیلم سینمایی «میکس» ساخته زنده یاد داریوش مهرجویی در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز می‌شود.

در این برنامه پس از نمایش فیلم شهاب الدین عادل و علیرضا زرین دست صحبت خواهند کرد.

دبیر این سلسله نشست‌ها میثم یزدی و حضور در این نشست برای علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 6937623
ندا زنگینه

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