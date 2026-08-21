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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

«اودیسه» نولان در خانه سینما بررسی می‌شود

«اودیسه» نولان در خانه سینما بررسی می‌شود

نشست تخصصی و نمایش بخش‌هایی از فیلم سینمایی «اودیسه» ساخته کریستوفر نولان با حضور شهرام مکری و بهمن نامور مطلق در خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سلسله نشست‌های نقد و بررسی «سینمای جهان» به همت انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران با همکاری خانه سینما برگزار می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ با نمایش بخش‌هایی از فیلم سینمایی «اودیسه» ساخته کریستوفر نولان در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز می‌شود.

همراه با نمایش بخش‌هایی از فیلم، بهمن نامور مطلق از منظر اسطوره شناختی و شهرام مکری از منظر زیبایی شناختی تصویر درباره این فیلم صحبت خواهند کرد.

دبیر این سلسله نشست‌ها میثم یزدی استادیار گروه سینما و نمایش دانشگاه هنر و معماری است و حضور در این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 6922806

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