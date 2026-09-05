انجام مقدمات برگزاری هفته علم عراق و ایران با مشارکت ۷۰ دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد خبر داد که مقدمات برگزاری سومین دوره هفته علم عراق و ایران با مشارکت بیش از ۷۰ دانشگاه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، آل صادق افزود که نکته قابل توجه در این دوره از نمایشگاه، برگزاری نشست‌ها و حلقه‌های گفت‌وگو از سوی بسیاری از کشورها و غرفه‌های شرکت کننده است که اتفاقی جدید به شمار می‌رود و به غنای فضای فرهنگی نمایشگاه کمک می‌کند.



سفیر ایران در بغداد درباره افق‌های همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور نیز گفت که رایزن فرهنگی ایران فعالیت‌های گسترده‌ای را با نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌های عراق انجام می‌دهد و هفته علم عراق و ایران پیشتر در شهرهای مشهد و کربلای معلی برگزار شده و اکنون مقدمات برگزاری سومین دوره آن با مشارکت بیش از ۷۰ دانشگاه در حال انجام است.

سفیر ایران توضیح داد که این همکاری‌ها همچنین شامل هفته فیلم ایران و بسیاری از فعالیت‌های علمی و نخبگانی می‌شود.