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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۶

هشدار عراق درباره احتمال ۳ رقمی شدن قیمت نفت

هشدار عراق درباره احتمال ۳ رقمی شدن قیمت نفت

رئیس مرکز انرژی در عراق به احتمال سه رقمی شدن قیمت نفت در صورت تداوم تنش های منطقه ای اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بازارهای جهانی انرژی به دلیل تنش های نظامی در منطقه و تجاوزات آمریکا علیه ایران در سایه اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شاهد بی ثباتی و افزایش قیمت ها است به طوری که قیمت نفت برنت ۷.۶ درصد و نفت خام آمریکا ۱۰.۴ درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت بالاترین افزایش هفتگی خود از هفته منتهی به ۲۰ جولای قرار گرفت.

در همین راستا فرات الموسوی رئیس مرکز انرژی در عراق تاکید کرد که آغاز مجدد درگیری ها در منطقه و تنگه هرمز بیانگر شکست مسیرهای سیاسی و دستیابی به یک راهکار فراگیر است.

وی اضافه کرد که در این صورت قیمت نفت برنت در معرض افزایش شدید قرار می گیرد و احتمال دارد قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

روز گذشته گزارش شد که قیمت نفت به ۹۵ دلار رسیده است.

کد مطلب 6937540

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