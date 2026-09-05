ائتلاف ناوگان آزادی مأموریت جدیدی برای پایان محاصره غزه اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف ناوگان آزادی اعلام کرد مأموریت بین‌المللی جدیدی را آغاز کرده است و کشتی‌های این ائتلاف پیش از تلاش برای رسیدن به سواحل غزه در ماه اکتبر، در بنادر مختلف اروپا توقف خواهند داشت.

این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد مأموریت آن برای به چالش کشیدن محاصره غیرقانونی و مرگبار اسرائیل علیه غزه با وجود خشونت‌هایی که نیروهای اسرائیلی علیه داوطلبان و فعالان ناوگان اعمال کرده‌اند، ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه به موارد مستند از ضرب‌وشتم شدید، استفاده مکرر از شوکر برقی و تعرض جنسی علیه داوطلبان و فعالان اشاره شده است.

ائتلاف ناوگان آزادی همچنین اعلام کرد که اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقدام نیاز است، زیرا پس از اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، بخش زیادی از جهان توجه خود را از غزه برداشته کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو کشتی تاکنون حرکت خود را آغاز کرده‌اند. کشتی «حنظله ۲» در ماه‌های ژوئن و ژوئیه در مسیر کشورهای اسکاندیناوی حرکت کرده و در نروژ، سوئد و دانمارک توقف داشته است.

کشتی «کیت» نیز اوایل ماه جاری میلادی از بریستول در انگلیس حرکت کرد و از آن زمان در بنادر ایرلند، آلمان و فرانسه توقف داشته است.