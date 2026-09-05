حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم اظهار کرد: بیست‌وسوم ماه ربیع‌الاول یادآور ورود کریمه اهل‌بیت(س) به سرزمین مقدس قم است و این بانوی بزرگوار به عشق دیدار برادرش حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) از مدینه حرکت کرد و پس از بیماری در مسیر، راهی قم شد.



وی افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) پس از ورود به قم، مدت کوتاهی در این شهر اقامت داشت و همین حضور کوتاه، منشأ برکات فراوانی برای قم و مردم این سرزمین شد و امروز افتخار مردم ایران و به‌ویژه اهالی قم، همجواری با بارگاه بانوی کرامت است.



فرحزاد با بیان اینکه درباره فضیلت حضرت فاطمه معصومه(س) روایات متعددی از ائمه معصومین(ع) نقل شده است، گفت: کمتر امامزاده‌ای را می‌توان یافت که این‌گونه مورد مدح و ستایش معصومان(ع) قرار گرفته و در عین حال، سفارش ویژه‌ای نسبت به زیارت او وجود داشته باشد.



وی ادامه داد: یکی از روشن‌ترین روایات در این زمینه، سخن امام صادق(ع) درباره حضرت فاطمه معصومه(س) است که پیش از ولادت امام موسی کاظم(ع) بیان شده است و در آن، از ورود یکی از فرزندان اهل‌بیت(ع) به قم و دفن او در این شهر خبر داده شده است.



فرحزاد با اشاره به مضمون این روایت درباره شفاعت حضرت معصومه(س) بیان کرد: در این روایت آمده است که به شفاعت این بانوی بزرگوار، همه شیعیان وارد بهشت می‌شوند و این تعبیر، گستره شفاعت حضرت فاطمه معصومه(س) را به‌خوبی نشان می‌دهد.



سه در بهشت به قم باز می‌شود



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایت امام صادق(ع) درباره جایگاه قم گفت: در روایات آمده است که بهشت هشت در دارد و سه در از این درها به سوی قم گشوده می‌شود و این تعبیر، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز این شهر در معارف اهل‌بیت(ع) است.



وی افزود: امام صادق(ع) درباره قم تعابیر ویژه‌ای دارند و این شهر را حرم خود و حرم فرزندانشان معرفی کرده‌اند و قم را شهری از آنِ امام و شیعیان دانسته‌اند.



فرحزاد با بیان اینکه قم از دیرباز مرکز نشر معارف اهل‌بیت(ع) بوده است، اظهار کرد: علما، محدثان، راویان و شخصیت‌های علمی بسیاری در این سرزمین حضور داشته‌اند و امروز نیز طلابی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در قم به تحصیل معارف اهل‌بیت(ع) مشغول هستند و این معارف را به نقاط مختلف دنیا منتقل می‌کنند.



وی ادامه داد: در روایات، قم به عنوان آشیانه آل‌محمد(ص) معرفی شده است و این تعبیر نشان می‌دهد که این سرزمین از جایگاهی ویژه در ارتباط با خاندان پیامبر(ص) برخوردار است و برای مؤمنان نیز محل آرامش و پناه دانسته شده است.



این استاد حوزه علمیه قم گفت: در روایات سفارش شده است که هنگام شدت گرفتن فتنه‌ها و ابتلائات، مردم به قم و نواحی آن روی آورند زیرا بلا از این سرزمین دفع می‌شود و این موضوع نیز بخشی از جایگاه معنوی و روایی قم را نشان می‌دهد.



حضرت معصومه(س) شمع این سرزمین است



فرحزاد با اشاره به پیوند جایگاه قم با حضور حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: شرافت این شهر تنها به خاک و جغرافیای آن محدود نیست بلکه وجود بارگاه کریمه اهل‌بیت(س)، حضور علما و بزرگان و استمرار عبادت، دعا و زیارت در این سرزمین، جایگاه معنوی قم را برجسته‌تر کرده است.



وی افزود: آیت‌الله بهجت درباره مقام حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرده بود که امام رضا(ع) برخی امور را به خواهر بزرگوارشان حواله می‌دهند و این سخن، بیانگر عظمت جایگاه و شأن این بانوی کرامت است.



قم به برکت کریمه اهل‌بیت(س) جایگاه ویژه‌ای دارد



فرحزاد با اشاره به جایگاه مردم قم در تاریخ تشیع گفت: در روایات، مردم قم از نخستین گروه‌هایی معرفی شده‌اند که برای اهل‌بیت(ع) خمس ارسال کردند و در مسیر وقف و حمایت از مکتب اهل‌بیت(ع) نیز پیشگام بودند.



وی ادامه داد: در روایتی، امام صادق(ع) درباره مردم قم تعبیری بسیار بلند دارند و آنان را از خود و خود را از آنان معرفی می‌کنند و این نشان می‌دهد که قمی‌ها از گذشته در حمایت و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) نقش مهمی داشته‌اند.



وی با اشاره به نقش حضرت فاطمه معصومه(س) در افزایش شرافت قم اظهار کرد: وجود این بانوی کرامت، عظمت ویژه‌ای به قم بخشیده و این شهر را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های معارف اهل‌بیت(ع) تبدیل کرده است.



زیارت با معرفت، راه بهره‌مندی از این رحمت است



فرحزاد در ادامه با اشاره به جایگاه زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: در زیارت‌نامه این بانوی بزرگوار، پیوند ایشان با خاندان پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) با تعابیر ویژه‌ای بیان شده و این زیارت‌نامه از جایگاه ممتاز آن حضرت حکایت دارد.



وی افزود: در زیارت حضرت معصومه(س)، از خداوند رضایت الهی و سرای آخرت درخواست می‌شود و این دو خواسته از بزرگ‌ترین مطالبی است که انسان می‌تواند برای دنیا و آخرت خود طلب کند.



وی تأکید کرد: بانویی که بنا بر فرمایش امام صادق(ع) شفاعتش می‌تواند همه شیعیان را دربرگیرد، بی‌تردید جایگاه عظیمی در پیشگاه خداوند دارد و انسان باید برای بهره‌مندی از این رحمت الهی، با معرفت و توجه به زیارت این بانوی بزرگوار مشرف شود.



فرحزاد در پایان گفت: باید قدر قم، حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران را دانست و از فرصت حضور در این سرزمین نورانی بهره گرفت و بر اساس فرمایش‌های معصومان(ع)، زیارت با معرفت و توسل به کریمه اهل‌بیت(س) می‌تواند زمینه بهره‌مندی انسان از شفاعت آن حضرت را فراهم کند.