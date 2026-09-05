۴۰ دختر دانشجوی سیستان و بلوچستان مهمان امام رضا(ع) شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی مهران صبح شنبه در آیین بدرقه دانشجویان دختر زیارتاولی دانشگاه سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس، اظهار کرد: این اردوی زیارتی با همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و همکاری ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با هدف تقویت بنیه معنوی و گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) در میان نسل جوان دانشگاهی برگزار میشود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: این طرح پیش از آغاز کلاسهای درس و با هدف فراهم کردن فرصتی معنوی برای دانشجویانی که تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشتهاند، اجرا شده است.
وی گفت: در مرحله نخست بیش از ۱۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه برای حضور در این اردوی زیارتی ثبتنام کردند که پس از بررسی شرایط متقاضیان و با توجه به ظرفیت محدود، ۴۰ دانشجوی واجد شرایط برای اعزام انتخاب شدند.
برنامههای فرهنگی در کنار زیارت
مهران با تأکید بر اینکه این اردو تنها یک سفر زیارتی نیست، بیان کرد: در کنار زیارت حرم مطهر رضوی، برنامههای فرهنگی و معرفتی متنوعی برای دانشجویان در نظر گرفته شده تا زمینه ارتقای معرفت دینی و بصیرتافزایی آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد فرصتی برای ارتباط عمیقتر دانشجویان با معارف اهلبیت(ع) و بهرهمندی آنان از فضای معنوی حرم مطهر امام رضا(ع) است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان با قدردانی از همکاری مسئولان دانشگاه در برگزاری این اردوی زیارتی و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد این سفر به تجربهای ماندگار برای دانشجویان تبدیل شود و زمینه انس بیشتر آنان با معارف اهلبیت(ع) را فراهم کند.
این اردوی زیارتی به مدت پنج روز برگزار میشود و دانشجویان منتخب در این مدت ضمن زیارت حرم مطهر رضوی، در برنامههای فرهنگی و معنوی پیشبینیشده شرکت خواهند کرد.
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