به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه روز شنبه در شورای عالی ورزش استان اظهار کرد: الگودهی عملی، رسالت اصلی ورزشکاران و قهرمانان ورزشی بوده و باید از ظرفیت آنان برای تربیت نسل جدید و تقویت سرمایه اجتماعی استفاده شود.

وی افزود: قهرمانان ورزشی جزو سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند و معرفی آنان به‌عنوان الگوهای عملی می‌تواند در تربیت نسل جدید نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قدردانی در جامعه، ادامه داد: باید چهره‌های شاخص ورزشی برجسته شده و نسبت به این افراد موفق، غیرت و احترام اجتماعی ایجاد شود.

امامی یگانه ادامه داد: ایجاد منزلت اجتماعی برای قهرمانان ورزشی از جمله وظایف دولت و ملت به‌صورت همزمان است و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام گیرد.

وی با اشاره به نقش ورزشکاران قهرمان در عرصه‌های بین‌المللی اظهار کرد: هویت و غرور ملی توسط ورزشکاران قهرمان در عرصه‌های جهانی و آسیایی به نمایش گذاشته شده که این موضوع برخاسته از اعتقاد دینی و مذهبی است.

گفتنی است در پایان این نشست، از مهسا بهشتی، طاها نوجوان، طاها نعمتی مقدم، رویا نوری‌نژاد و محمدامین دادوند، قهرمانان مسابقات آسیایی وزنه‌برداری در تاشکند و سعید علی‌حسینی، سرمربی تیم وزنه‌برداری و همچنین تعدادی دیگر از تلاشگران عرصه ورزش تجلیل شد.