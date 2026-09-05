واژگونی قایق تفریحی در دریاچه الندان ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک فروند قایق تفریحی در دریاچه الندان منطقه چهاردانگه ساری، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله یک تیم عملیاتی تخصصی از پایگاه کیاسر به محل حادثه اعزام شدند.

فخاری اشرفی، افزود: عملیات امدادی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و با حضور گروهای عملیاتی برای رهاسازی و انتقال حادثه‌دیدگان در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.

او ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای آنان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: در این حادثه ۵ نفر از مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی شهرستان ساری منتقل شدند.

همچنین علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از جان‌ باختن یک مرد ۴۶ ساله در پی واژگونی قایق تفریحی در این دریاچه خبرداد.