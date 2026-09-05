به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بخش کشاورزی شهرستان فامنین با اشاره به اهمیت تغییر الگوی کشت در منطقه اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر با ارزش اقتصادی بالا نظیر زعفران در مناطق فامنین و قهاوند به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در راستای توسعه کشت محصولات کم آب بر طرح ایجاد ۲۵۰ هکتار گلخانه در منطقه فامنین و قهاوند برنامه‌ریزی شده است که شامل ۱۰۰ هکتار در فامنین و ۱۰۰ هکتار در فیض‌آباد است و موضوع تامین آب این طرح‌ها نیز به‌صورت ویژه در حال پیگیری است تا بستر تبدیل فامنین به یکی از قطب‌های تولید گلخانه‌ای کشور فراهم شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای توانمندسازی خانوارهای روستایی خبر داد و گفت: این منابع به‌منظور ایجاد فعالیت‌های اقتصادی خرد، دامداری‌های کوچک و در نهایت ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان هزینه خواهد شد.

حاجی‌بابایی در ادامه بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های آب، برق و گاز در منطقه ویژه اقتصادی همدان فرصتی استراتژیک برای جذب سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع تبدیلی است که باید به‌طور کامل عملیاتی شود.

وی با اشاره به ضرورت تامین نهاده‌ها و ملزومات بخش کشاورزی تصریح کرد: پیگیری تامین سهمیه سوخت بخش کشاورزی و تلاش برای احقاق سهم واقعی استان همدان در سال آینده در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و مشوق‌های حمایتی برای اجرای الگوی کشت، کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان تاکید کرد و اجرای دقیق این طرح‌ها را گامی موثر در توسعه اقتصادی منطقه دانست.