به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی جنوب استان که در آبدانان برگزار شد، بر ظرفیت بالای استان ایلام برای تبدیل‌شدن به قطب تجارت مرزی تأکید کرد.

وی با اشاره به هم‌مرز بودن ایلام با سه استان کشور عراق، ابراز امیدواری کرد که با رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات رئیس‌جمهور، شاهد پیشرفت و توسعه استان باشیم.

استاندار ایلام در این نشست، که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان اقتصادی برگزار شد، خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و اقتصادی ایلام و مناطق محروم شد. وی بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد مشوق‌های ویژه برای حضور بخش خصوصی در استان تأکید کرد و گفت: ایلام به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه‌های نفت، گاز، معدن و سایر منابع طبیعی، توانمندی بالایی برای توسعه صنعتی و اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد.

کرمی با قدردانی از حضور وزیر صمت، که شناخت خوبی از ظرفیت‌ها و مشکلات استان دارد، به مسائل مطرح‌شده در حوزه بازار، اصناف و صنایع اشاره کرد. وی بیان داشت که بخشی از این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی (مانند مالیات، تأمین اجتماعی و ارزش افزوده) و بخشی دیگر مربوط به استان و شهرستان‌ها است.

وی همچنین از تصویب سه هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش برای طرح‌های استان در سفر رئیس‌جمهور به ایلام خبر داد و افزود که بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و مابقی در فرآیند پرداخت قرار دارد. استاندار ایلام، ایجاد بسته‌های حمایتی و مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران، از جمله تخفیف در واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را از مطالبات مهم استان برشمرد.

استاندار ایلام همچنین به ظرفیت‌های ویژه شهرستان آبدانان، به عنوان شهرستانی نخبه‌پرور با جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان ارزشمند اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که با توجه ویژه وزیر صمت، دغدغه‌های مردم این شهرستان برطرف شود. وی با اذعان به شرایط سخت اقتصادی کشور، بر فعالیت بی‌وقفه دولت و ضرورت توجه به مسائل تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی تأکید کرد.