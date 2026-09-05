هشتاد و هشتمین شماره ماهنامه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۸۸ ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

این شماره با سرمقاله علی‌اصغر جعفری، با عنوان «گنجینه عظیم دفاع مقدس؛ سرمایه تمدنی ملت ایران» آغاز می‌شود؛ یادداشتی که دفاع مقدس را فراتر از یک رویداد تاریخی و به‌عنوان گنجینه‌ای برای تولید سرمایه اجتماعی، هویت، قدرت ملی و بهره‌گیری نسل‌های آینده مورد توجه قرار می‌دهد.

در بخش «گفتمان»، موضوعاتی همچون «وحدت و نهضت جهانی اسلام»، «انتظار؛ راهبرد امید و مسئولیت اجتماعی» و «سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی» بررسی شده است. همچنین گفت‌وگوی «سرو» با یدالله ایزدی درباره روایت و تاریخ دفاع مقدس و گفت‌وگوی سردار دکتر علی بختیاری‌پور با محوریت نقش اطلاعات در دفاع مقدس از مطالب شاخص این شماره است.

یکی از محورهای برجسته این شماره، بررسی نسبت تجربه دفاع مقدس با جنگ‌های معاصر است. در مطلب «سه جنگ، یک ملت»، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از منظر نقش و ایستادگی مردم ایران مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دیگری نیز به «الهام‌بخشی شهدا در جنگ ۱۲ روزه» پرداخته شده است.

در بخش «راویان» مطالبی درباره شهید سیدعلی اندرزگو و مبارزات مخفی او علیه رژیم پهلوی، فجایع لرستان در شهریور ۱۳۰۴ و زندگی شهید مهدی رضایی‌مجد با عنوان «مارادونای فوتبال ایران» منتشر شده است.

«دیده‌بان» به موضوعاتی از جمله سینمای دفاع مقدس و آثار نمایشی مرتبط با اسارت، و همچنین روایت‌هایی از نقش و الهام‌بخشی شهدا پرداخته است. و در بخش «راهیان» نیز مطالبی درباره جبهه مقاومت و مسائل مرتبط با فلسطین و رژیم صهیونیستی منتشر شده است.

ماهــنامه «سرو» در سال نهم انتشار و به‌عنوان ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت منتشر می‌شود. صاحب‌امتیازی این نشریه بر عهده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و علی‌اصغر جعفری مدیرمسئول و ساسان والی‌زاده سردبیر آن هستند.