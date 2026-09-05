افزایش شمار شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۵۸ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم اشغالگر به این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ یعنی پس از نقض آتش بس تا دوم سپتامبر جاری، به ۴ هزار و ۳۵۸ نفر رسید و در این مدت ۱۲ هزار و ۳۵۹ نفر هم مجروح شدند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس با لبنان به حملات خود به مناطق مختلف این کشور ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر منابع لبنانی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک المنصوری از صبح امروز شنبه تا الان، ۱۷ بار عملیات انفجار انجام داده و خانه‌های بین روستای میس جبل و حولا را بمب گذاری کرده است.