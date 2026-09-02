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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

افزایش شمار شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۵۴ نفر

افزایش شمار شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۵۴ نفر

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی به ۴ هزار و ۳۵۴ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم اشغالگر به این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ یعنی پس از نقض آتش بس تا دوم سپتامبر جاری، به ۴ هزار و ۳۵۴ نفر رسید و در این مدت ۱۲ هزار و ۳۲۵ نفر هم مجروح شدند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس با لبنان به حملات خود به مناطق مختلف این کشور ادامه می‌دهد.

خبرنگار شبکه الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک حاریص در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المنار نیز از انفجاری در منطقه العریش در حومه شهرک حاریص از سوی نظامیان اسرائیلی خبر داد.

کد مطلب 6935844

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    نظرات

    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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      مرگ بر اسراییل

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