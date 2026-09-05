به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقف عملیات اجرایی این پروژه طی دو سال گذشته اظهار کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه و تکمیل تونل باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: این طرح تاکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش قابل توجهی از عملیات حفاری آن به پایان رسیده است، اما به دلیل تخصیص نیافتن منابع مالی، روند اجرای پروژه در دو سال اخیر متوقف مانده است.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه بهره‌برداری از تونل می‌تواند ارتباط میان شهرستان‌های خوانسار و بوئین‌میاندشت را تسهیل کند، گفت: تکمیل این پروژه همچنین می‌تواند دسترسی و تردد به سمت فریدونشهر و سایر محورهای غربی استان را بهبود بخشیده و شرایط عبور خودروهای عمومی و وسایل نقلیه عبوری را ایمن‌تر کند.

تونل؛ راهکاری برای کاهش مخاطرات محور کوهستانی

توسلی مهم‌ترین ضرورت اجرای این پروژه را کاهش خطرات مسیر فعلی عنوان کرد و گفت: محور موجود از گردنه‌های کوهستانی و مسیرهایی با شیب زیاد عبور می‌کند و همین موضوع، تردد در آن را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در فصل زمستان، بارش برف و ایجاد یخبندان احتمال مسدود شدن مسیر و اختلال در رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد و در فصل تابستان نیز شیب زیاد جاده باعث کاهش سرعت خودروها می‌شود.

فرماندار خوانسار با اشاره به وقوع حوادث رانندگی و تلفات جانی در این محور طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: تکمیل و بهره‌برداری از تونل خوانسار ـ بوئین‌میاندشت می‌تواند بخشی از خطرات موجود در مسیر فعلی را کاهش داده و زمینه تردد ایمن‌تر در این محور کوهستانی را فراهم کند.

تغییر منبع اعتبارات و افزایش دشواری تأمین منابع

فرماندار خوانسار با اشاره به تغییر شیوه تأمین مالی پروژه تونل خوانسار ـ بوئین‌میاندشت اظهار کرد: در سال‌های گذشته منابع مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات استانی دنبال می‌شد، اما با قرار گرفتن پروژه در فهرست طرح‌های دارای اعتبار ملی، روند تأمین منابع مالی آن با پیچیدگی بیشتری همراه شده است.

توسلی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان اصفهان و همچنین سازمان برنامه و بودجه خواست برای مشخص شدن وضعیت منابع مالی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند تا روند اجرای آن پس از دو سال توقف دوباره از سر گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف ردیف اعتباری ماده ۲۳ پروژه کنارگذر خوانسار تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه می‌تواند با هدایت خودروهای سنگین به خارج از محدوده شهری، میزان تردد این وسایل نقلیه در داخل شهر را کاهش دهد.

عملیات اجرایی تونل خوانسار ـ بوئین‌میاندشت در سال ۱۳۹۲ کلید خورد، اما این پروژه در سال ۱۳۹۶ به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و پس از پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی آن دوباره ادامه پیدا کرد.

بر اساس اطلاعات اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این تونل در کیلومتر هفت محور خوانسار ـ بوئین‌میاندشت و در محدوده ارتفاعات پنج‌پنجه احداث شده و حدود یک هزار و ۲۰۰ متر طول دارد.

هدف از اجرای این پروژه، بهسازی و ارتقای ایمنی محور و همچنین کاهش تردد وسایل نقلیه از مسیر گردنه عنوان شده است. تکمیل تونل می‌تواند ضمن کوتاه‌تر و ایمن‌تر شدن مسیر، ارتباط جاده‌ای میان خوانسار و بوئین‌میاندشت را تسهیل کند.

از سوی دیگر، بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند دسترسی محورهای غربی استان اصفهان به شبکه ارتباطی غرب و جنوب‌غرب کشور را بهبود بخشد و نقش مؤثری در تسهیل تردد منطقه‌ای داشته باشد.

با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز اجرای پروژه و رسیدن آن به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد، تأمین اعتبار برای اجرای بخش‌های باقی‌مانده اکنون به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مدیریت شهرستان خوانسار تبدیل شده است؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن می‌تواند مسیر ادامه اجرای این طرح و زمان بهره‌برداری از آن را مشخص کند.