مصطفی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه کمیته ساماندهی امور جوانان، بررسی مصوبات جلسه قبل و ارائه توضیحات تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و برنامههای پیشبینیشده کمیته در حوزه ازدواج مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جلسات فردی و کارگروه فرعی ازدواج که با حضور نمایندگان اداره تبلیغات اسلامی، مرکز همسانگزینی، آموزش و پرورش و امور بانوان فرمانداری برگزار شد، درباره موضوع ازدواج آسان تبادل نظر و برنامههایی برای ششماهه دوم سال جاری پیشبینی شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی، فعالسازی مرکز همسانگزینی در حوزه معرفی و مشاوره، تقویت فعالیتهای تبلیغاتی در حوزه ورزش و اماکن ورزشی و پیگیری طرحهای ازدواج آسان از جمله برنامههای پیشبینیشده در این زمینه است.
رمضانی تصریح کرد: تلاش میشود با اجرای طرح ازدواج آسان، هزینههای مربوط به برگزاری مراسم ازدواج تا حد امکان کاهش پیدا کند و در این مسیر لازم است دستگاههایی که امکان همکاری و حمایت دارند، وارد عمل شوند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حمایت از ازدواج، استفاده از ظرفیتهای موجود برای ارائه امتیازات و تسهیلات به جوانان است که موضوع واگذاری زمین نیز در این زمینه مطرح شده و نیازمند پیگیری است.
سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان ادامه داد: ارائه چنین مشوقهایی میتواند در افزایش انگیزه جوانان برای ازدواج مؤثر باشد و باید ظرفیت دستگاههای مختلف برای حمایت از این موضوع مورد استفاده قرار گیرد.
رمضانی اضافه کرد: در همین راستا، موضوع ازدواج آسان بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با همکاری دستگاههای شهرستان، زمینه برای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش هزینههای آن فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای این حوزه برای ششماهه دوم سال جاری در حال پیگیری است و امیدواریم با مشارکت دستگاههای اجرایی و مجموعههای مرتبط بتوانیم اقدامات مؤثرتری در حوزه ازدواج انجام دهیم.
سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان بیان کرد: فعالسازی ظرفیتهای موجود، استفاده از اماکن ورزشی و افزایش اطلاعرسانی درباره طرحهای ازدواج آسان از جمله اقداماتی است که میتواند به ترویج ازدواج و تسهیل شرایط برای جوانان کمک کند.
رمضانی تصریح کرد: تحقق اهداف حوزه ازدواج نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای مختلف شهرستان است و انتظار داریم مجموعههایی که ظرفیت کمک به اجرای این طرحها را دارند، در این مسیر مشارکت بیشتری داشته باشند.
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