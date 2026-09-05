درخواست باشگاه تراکتور از تماشاگران: لطفا توهین نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، در برخی دیدارها باشگاه از اهانت و فضای متشنج ورزشگاهها آسیب دیده است. با توجه به حساسیت ویژه کمیته انضباطی نسبت به ایجاد تنش و سر دادن شعارهای توهینآمیز در ورزشگاهها، از هواداران عزیز درخواست میکند از هرگونه رفتار توهین آمیز پرهیز کنند.
بدون تردید، حضور و حمایت هواداران یکی از مهمترین پشتوانههای تراکتور است و آنان بهعنوان یار دوازدهم، نقش ویژهای در موفقیت تیم دارند. حمایت پرشور و مسئولانه هواداران میتواند انرژی مضاعفی به بازیکنان منتقل کند.
امیدواریم امروز نیز شاهد حضور پرشور هواداران در ورزشگاه باشیم و در دیدارهای پیشرو، بهویژه بازی حساس برابر استقلال، از این پشتوانه ارزشمند بهره ببریم.
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