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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

درخواست باشگاه تراکتور از تماشاگران: لطفا توهین نکنید

درخواست باشگاه تراکتور از تماشاگران: لطفا توهین نکنید

باشگاه تراکتور ضمن قدردانی از حمایت‌های همیشگی هواداران، تقاضا دارد آنها با حفظ فرهنگ بالای خود در دیدار امروز برابر گل گهر تنها به تشویق تیم خودی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، در برخی دیدارها باشگاه از اهانت و فضای متشنج ورزشگاه‌ها آسیب دیده است. با توجه به حساسیت ویژه کمیته انضباطی نسبت به ایجاد تنش و سر دادن شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، از هواداران عزیز درخواست می‌کند از هرگونه رفتار توهین آمیز پرهیز کنند.

بدون تردید، حضور و حمایت هواداران یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های تراکتور است و آنان به‌عنوان یار دوازدهم، نقش ویژه‌ای در موفقیت تیم دارند. حمایت پرشور و مسئولانه هواداران می‌تواند انرژی مضاعفی به بازیکنان منتقل کند.

امیدواریم امروز نیز شاهد حضور پرشور هواداران در ورزشگاه باشیم و در دیدارهای پیش‌رو، به‌ویژه بازی حساس برابر استقلال، از این پشتوانه ارزشمند بهره ببریم.

کد مطلب 6938121

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