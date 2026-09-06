حجتالاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر مقدس قم اظهار کرد: حضور حضرت معصومه(س) در قم اگرچه کوتاه بود، اما برکات و آثار وجودی ایشان محدود به دوران حیاتشان نشد و این شهر را به یکی از مهمترین مراکز نشر معارف اهلبیت(ع) تبدیل کرد.
وی افزود: در روایات متعددی از ائمه اطهار(ع) بر جایگاه قم و نقش مردم این شهر در زمینهسازی ظهور امام زمان(عج) تأکید شده است و امام صادق(ع) نیز اهل قم را اهل قیام و یاریکنندگان حضرت قائم(عج) معرفی کردهاند.
امامجمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: مفهوم «قم» در روایات تنها به جغرافیای این شهر محدود نیست، بلکه هر فردی که اهل قیام، یاری اهلبیت(ع) و دفاع از حق باشد، میتواند در این مفهوم قرار گیرد.
رضایی تصریح کرد: یکی از مهمترین برکات حضور حضرت معصومه(س) در قم، شکلگیری حوزه علمیه و گسترش علوم و معارف اهلبیت(ع) از این شهر به سراسر جهان است؛ بهگونهای که امروز طلاب و دانشپژوهانی از دهها کشور در قم حضور دارند.
وی بیان کرد: حوزه علمیه قم ثمرات بزرگی برای جهان اسلام داشته که یکی از مهمترین آنها تربیت شخصیتهایی همچون امام خمینی(ره) است؛ شخصیتی که با پیروزی انقلاب اسلامی، مکتب تشیع را در سطح جهانی بیش از پیش معرفی کرد و زمینه آشنایی بسیاری از مردم جهان با معارف اهلبیت(ع) را فراهم ساخت.
امامجمعه موقت اردستان ادامه داد: گسترش تشیع در برخی کشورهای آفریقایی و حضور میلیونها نفر از پیروان اهلبیت(ع) در مناطقی مانند نیجریه، از جمله نمونههای آثار و برکات این حرکت علمی و انقلابی است.
رضایی اضافه کرد: امروز نیز حوزه علمیه قم به مرکزی جهانی برای آموزش علوم اهلبیت(ع) تبدیل شده و بر اساس روایات، علم و معارف اهلبیت(ع) از قم به شرق و غرب عالم منتقل میشود که نمونههای آن را میتوان در گسترش تشیع در نقاط مختلف جهان مشاهده کرد.
وی یادآور شد: یکی دیگر از ثمرات این شجره طیبه، تداوم انقلاب اسلامی و انتقال پرچم رهبری پس از رحلت امام خمینی(ره) بود؛ اتفاقی که نشان داد استمرار این مسیر به اراده الهی و شایستگی رهبران آن وابسته است.
امامجمعه موقت اردستان بیان کرد: دشمنان و حتی برخی دوستان تصور نمیکردند پس از رحلت امام خمینی(ره)، انقلاب و نظام اسلامی بتواند با قدرت مسیر خود را ادامه دهد، اما با هدایت رهبر معظم انقلاب، این مسیر با قوت و صلابت ادامه پیدا کرد و جمهوری اسلامی به نظامی قدرتمند تبدیل شد.
رضایی خاطرنشان کرد: امروز نیز در شرایط دشوار، تداوم مسیر انقلاب و سپردن پرچم رهبری به فردی شایسته، نشاندهنده آن است که این شجره طیبه همچنان به برکت حوزه علمیه قم و تربیتیافتگان این مکتب به مسیر خود ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم همچنان یکی از مهمترین مراکز تولید، ترویج و صدور معارف اهلبیت(ع) است و باید از ظرفیت این حوزه و میراث حضرت معصومه(س) برای تقویت جبهه حق و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر(عج) بهره گرفت.
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