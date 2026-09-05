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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

توقیف و معدوم‌سازی بیش از ۸ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در قم

توقیف و معدوم‌سازی بیش از ۸ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در قم

قم- بیش از ۸ تن انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته که در شرایط نامناسب در یکی از انبارهای شهر قم نگهداری می‌شد، در جریان بازرسی ها توقیف و از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۸ تن انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته که در شرایط نامناسب در یکی از انبارهای شهر قم نگهداری می‌شد، در جریان بازدید و بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از محل مذکور کشف و پس از طی مراحل قانونی، جمع‌آوری و معدوم شد.

کارشناسان بهداشت محیط با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در نگهداری و عرضه مواد غذایی خاطرنشان کردند: مصرف مواد غذایی تاریخ‌گذشته می‌تواند سلامت افراد را به‌طور جدی به خطر اندازد و شهروندان باید هنگام خرید، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت بسته‌بندی محصولات توجه ویژه داشته باشند.

همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده مواد غذایی تاریخ‌گذشته، فاسد یا موارد مشکوک به تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در اسرع وقت از سوی کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری شود.

کد مطلب 6938208

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