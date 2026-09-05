به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مجابی، نویسنده، شاعر، طنزپرداز، نقاش و منتقد ادبی و هنری، درگذشت.

جواد مجابی ۲۲ مهر ۱۳۱۸ در قزوین متولد شد و از دهه‌ ۱۳۴۰ فعالیت ادبی و هنری خود را آغاز کرد. او در طول بیش از شش دهه فعالیت، در حوزه‌های شعر، داستان، رمان، طنز، نقد ادبی و هنری و نقاشی آثار متعددی خلق کرد و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی فرهنگ معاصر ایران بود.

مجابی فعالیت حرفه‌ای خود را در مطبوعات نیز دنبال کرد و در کنار نوشتن، به پژوهش و نقد هنر و ادبیات پرداخت. گستره‌ی فعالیت او سبب شد نامش در چند حوزه‌ فرهنگی و هنری ایران مطرح باشد.

در حوزه‌ شعر، نخستین مجموعه‌ شعر او با عنوان «فصلی برای تو» منتشر شد. او در ادامه مجموعه‌هایی در شعر و طنز منتشر کرد و در داستان‌نویسی نیز آثاری چون «باغ گمشده»، «روایت عور»، «در این هوا» و «گفتن در عین نگفتن» را به کارنامه‌ی خود افزود. مجموعه‌ی آثار داستانی او در سال‌های مختلف بارها منتشر و بازچاپ شده‌اند.

مجابی در حوزه‌ طنز نیز یکی از چهره‌های شناخته‌شده‌ ادبیات معاصر به شمار می‌رفت و طنز را در قالب‌های مختلف ادبی و هنری دنبال کرد. نقد و پژوهش درباره‌ هنرهای تجسمی نیز بخش مهمی از فعالیت فرهنگی او بود و نوشته‌های او درباره‌ی نقاشی و هنرمندان معاصر در نشریات و کتاب‌های مختلف منتشر شده است.

او در سال‌های پایانی زندگی نیز به فعالیت هنری ادامه داد. در سال ۱۴۰۵ و در دوره‌ای که در بیمارستان ایرانمهر بستری بود، مجموعه‌ای از نقاشی‌های او با عنوان «شب‌های سفید بیمارستان و من» به نمایش درآمد؛ آثاری که از تداوم فعالیت هنری او در سال‌های پایانی زندگی حکایت داشت.

جواد مجابی از چهره‌های نسل نویسندگان و هنرمندانی بود که ادبیات، هنرهای تجسمی، مطبوعات و نقد فرهنگی را در کنار یکدیگر تجربه کردند و آثار او طی چند دهه در جریان‌های مختلف فرهنگی ایران حضور داشت.

جزئیات زمان و مکان تشییع پیکر جواد مجابی متعاقباً از سوی خانواده اعلام خواهد شد.