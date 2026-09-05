اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم، مأموران انتظامی شهرستان میانه طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح هدفمند و انجام اقدامات انتظامی و عملیاتی، موفق به کشف ۶ فقره انواع سرقت و دستگیری ۲ سارق شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران در اجرای این طرح، ۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۲ دستگاه خودرو مختلف را نیز توقیف کردند.

وی همچنین از کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر از یک واحد صنفی خبر داد و افزود: در این راستا اقدامات قانونی لازم انجام و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.