  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میانه

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم، مأموران انتظامی شهرستان میانه طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح هدفمند و انجام اقدامات انتظامی و عملیاتی، موفق به کشف ۶ فقره انواع سرقت و دستگیری ۲ سارق شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران در اجرای این طرح، ۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۲ دستگاه خودرو مختلف را نیز توقیف کردند.

وی همچنین از کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر از یک واحد صنفی خبر داد و افزود: در این راستا اقدامات قانونی لازم انجام و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

کد مطلب 6937964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها