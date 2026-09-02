از سرقت منازل تا انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر متهم به سرقت و ۲ نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم اصلی پرونده با شگرد تهیه کپی از کلید درب ورودی منازل به روش های مختلف، اقدام به سرقت طلاجات، ارز خارجی و وجوه نقد می نمود که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۳ فقره سرقت از منازل به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان، کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.