تانکر حامل مواد سوختی در محور همدان ـ سنندج دچار حریق شد

مرتضی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حریق یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در مسیر پلیس‌راه همدان ـ سنندج خبر داد و اظهار کرد: این حادثه دقایقی پیش در مسیر پلیس‌راه همدان ـ سنندج رخ داده و بلافاصله پس از دریافت گزارش، چندین اکیپ عملیاتی آتش‌نشانی از نقاط مختلف شهر سنندج به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه تانکر حامل مواد سوختی بوده است، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه در حال انجام است و نیروهای آتش‌نشانی با تمام توان برای مهار آتش تلاش می‌کنند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج ادامه داد: اولویت نیروهای عملیاتی، کنترل و مهار حریق و جلوگیری از سرایت آتش به اطراف و پیشگیری از بروز حوادث ثانویه است.

وی با اشاره به ادامه عملیات آتش‌نشانان در محل حادثه بیان کرد: نیروهای اعزامی در حال انجام اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل و اطفای کامل حریق هستند.

کرمی درباره علت وقوع حادثه، میزان خسارت احتمالی و وضعیت سرنشینان تانکر نیز گفت: جزئیات دقیق این موارد پس از بررسی‌های انجام شده و اعلام رسمی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره روند عملیات و وضعیت حادثه پس از دریافت اطلاعات دقیق‌تر اعلام می‌شود.