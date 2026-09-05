تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار تانکر سوخت در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه انفجار تانکر سوخت عصر شنبه در ورودی شهر سنندج و حوالی محور سنندج-همدان رخ داد و بر اثر آن تاکنون ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و هفت نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان شامگاه شنبه با حضور در محل حادثه، دستورات لازم را برای بررسی موضوع و مشخص شدن علت دقیق وقوع سانحه صادر کرد.

محمد جباری با تشریح جزئیات اولیه حادثه اظهار کرد: این سانحه حدود ساعت ۱۷:۳۰ در ورودی شهر سنندج رخ داد و یک دستگاه تانکر حامل ۲۰ هزار لیتر سوخت از پشت با یک دستگاه مینی‌بوس برخورد کرد که در پی این تصادف، تانکر دچار انفجار شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۱ نفر جان باخته و هفت نفر نیز مصدوم شده‌اند که مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با این حادثه خبر داد و گفت: روند بررسی‌ها برای مشخص شدن علت و عوامل مؤثر در وقوع این سانحه در حال انجام است.

جباری ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اولیه، نقص فنی در سیستم ترمز تانکر سوخت به عنوان علت احتمالی وقوع حادثه مطرح شده است و موضوع از طریق مراجع مربوط در حال بررسی است.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و آتش‌نشانی در محل حادثه خاطرنشان کرد: با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی، عملیات مهار و مدیریت حادثه انجام شد و از گسترش آتش‌سوزی و وقوع حوادث احتمالی دیگر جلوگیری شد.