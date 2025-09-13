به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: طی دو عملیات امدادی در شهرستانهای اسفراین و شیروان، نیروهای هلالاحمر خراسان شمالی موفق شدند یک کودک چهار ساله و یک خانم ۲۷ ساله را که در ارتفاعات این شهرستانها مفقود شده بودند، پیدا کرده و به سلامت به خانوادههایشان تحویل دهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در این زمینه اظهار کرد: صبح شنبه گزارش مفقودی یک کودک چهار ساله در روستای شیرویه اسفراین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله عملیات جستوجو آغاز شد و ۵ تیم امدادی متشکل از تیمهای کوهستان، آنست (سگهای تجسس) و پهپاد به مدت حدود ۹ ساعت به جستوجو پرداختند. سرانجام کودک مفقودشده به طور معجزهآسا در سلامت کامل در ارتفاعات اطراف روستا پیدا و تحویل خانوادهاش شد.
محبان به حادثهای دیگر اشاره کرد و گفت: یک خانم ۲۷ ساله در ارتفاعات روستاهای سرداب و سرانی شهرستان شیروان مفقود شد. این حادثه از ساعت ۲۳:۰۰ روز ۲۱ شهریورماه آغاز و با اعزام فوری تیمهای امدادی از شعبه شیروان، تیم آنست و تیم پهپاد ادامه یافت و پس از تلاش مستمر، فرد مفقودشده نیز به سلامت پیدا شد.
