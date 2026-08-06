۳ سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان؛ کودک ۴ ساله جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در نخستین حادثه، یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام در کیلومتر ۴۵ محور میامی به شاهرود واژگون شد که بلافاصله امدادگران پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این سانحه یک کودک چهار ساله جان خود را از دست داد، افزود: عملیات رهاسازی انجام و پیکر متوفی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به مصدومیت پنج نفر در این حادثه اظهار کرد: مجروحان با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و دو نفر از مصدومان نیز به دلیل وخامت حال عمومی، پس از انجام اقدامات اولیه با بالگرد به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان همچنین از وقوع دو سانحه دیگر در محورهای دامغان و مهدیشهر خبر داد و یاداور شد: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سمند در کیلومتر ۱۰ جاده دامغان به شاهرود، نجاتگران پایگاه امداد و نجات نعیم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند که در این سانحه هشت نفر مصدوم شدند و با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی ادامه داد: بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه دنا در کیلومتر ۶ جاده شهمیرزاد به فولادمحله، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان نیزوا به محل حادثه اعزام شد که در این حادثه نیز ۹ نفر مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات امدادی، با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به پایان عملیات امدادرسانی در این حوادث، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند و خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت وقوع هرگونه حادثه، می‌توانند از طریق شماره ۱۱۲ با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر تماس بگیرند.