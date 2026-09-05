به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مسدودی تلفن همراه امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، این نشست با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، وزارت صمت، اتحادیه مخابرات و تلفن همراه، سازمان همتا و فاوای صمت، اتحادیه تلفن همراه، نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در این نشست، موضوع تلفن‌های همراهی که به دلیل کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط به فرآیند رجیستری مسدود شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات ایجادشده برای فعالان این حوزه، گفت: در تلاش هستیم با پیگیری موضوع از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکاری برای رفع این مشکل پیدا کنیم.

وی افزود: در این جلسه، موضوعات مرتبط با رفع مشکلات و ابهامات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مذکور با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا زمینه اتخاذ راهکارهای مناسب و رفع مسائل موجود فراهم شود.