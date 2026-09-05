به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان، حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم است و نباید مردم هزینه بی‌انضباطی، گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد را پرداخت کنند.

وی افزود: تنظیم بازار صرفاً به معنای برخورد با متخلفان نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین، توزیع، نظارت، قیمت‌گذاری و برخورد قانونی با تخلفات را شامل می‌شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت حضور مستمر دستگاه‌های مسئول در بازار تصریح کرد: انتظار داریم همه دستگاه‌های متولی با برنامه‌ای منسجم و حضور میدانی، اجازه ندهند بازار دچار التهاب شود و مردم باید آثار نظارت‌ها را در قیمت و نحوه عرضه کالاها احساس کنند.

زارع با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در کنترل تخلفات اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات اقتصادی باید سریع، دقیق، قانونی و بازدارنده باشد و نباید اطاله رسیدگی موجب کاهش اثرگذاری نظارت‌ها شود.

حمایت از کسبه قانون‌مدار

وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان صرفاً سلبی و برخوردی نیست، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و کسبه قانون‌مدار، همکار دولت در تنظیم بازار هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

استاندار بوشهر ادامه داد: برخورد قانونی باید متوجه متخلفانی باشد که با رفتار غیرقانونی، حقوق مردم و اعتبار بازار را خدشه‌دار می‌کنند.

زارع در ادامه به موضوع اجاره‌بهای مسکن اشاره کرد و گفت: این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و آرامش خانوارها دارد و بر اساس مصوبه شورای تأمین مسکن استان، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ برای شهرها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.

وی افزود: این مصوبه باید برای همه طرف‌های معامله، از موجر و مستأجر گرفته تا مشاوران املاک، کاملاً روشن و شفاف باشد.

استاندار بوشهر تأکید کرد: در اجرای این مصوبه باید حقوق هر دو طرف مورد توجه قرار گیرد؛ مالک حق دارد از ملک خود بهره اقتصادی ببرد، اما این حق باید در چارچوب قانون اعمال شود و مستأجر نیز نباید در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار غیرقانونی قرار گیرد.

وی از اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اداره‌کل راه و شهرسازی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و فرمانداران شهرستان‌های استان خواست اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها را با جدیت دنبال کرده و با تخلفات مطابق قانون برخورد کنند.

نظارت بر بازار بازگشایی مدارس

زارع با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بر تشدید نظارت بر بازار کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک باید به‌صورت مستمر مورد رصد و نظارت قرار گیرد.

استاندار بوشهر همچنین از برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه با نگاه کاملاً حمایتی خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها باید کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز خانوارها با قیمت مناسب و جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم باشد.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز در آستانه سال تحصیلی جدید تأکید کرد.