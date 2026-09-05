مرتضی پروانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موفقیت مستمر یکی از تعاونی‌های استان بوشهر در جشنواره تعاونی‌های برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش تعاون استان و توانمندی این بخش برای فعالیت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: این مجموعه برای پنجمین سال متوالی عنوان تعاونی برتر ملی را در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر کشور کسب کرده و در همین راستا تقدیرنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به رویکرد فراملی این تعاونی بیان کرد: حضور موفق تعاونی‌های بوشهر در حوزه تجارت و صادرات، ظرفیت‌های اقتصادی استان را بیش از گذشته نمایان کرده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد مردمی و افزایش سهم تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی باشد.

پروانه با اشاره به شعارهای سال جاری در حوزه تعاون، بر ضرورت تقویت همکاری میان تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های جمعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه، دانش و توان تخصصی اعضا، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه صادرات ایفا کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و ۹۰۶ تعاونی فعال در استان بوشهر فعالیت دارند که برای بیش از ۷۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و حجم صادرات تعاونی‌های استان نیز به ۱۰۴ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد بخش تعاون در استان بوشهر از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب، می‌تواند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تجارت خارجی استان ایفا کند.

پروانه با تأکید بر ضرورت حمایت از تعاونی‌های توانمند استان گفت: سیاست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر بر تسهیل‌گری، رفع موانع و تقویت بنیه اقتصادی تعاونی‌ها استوار است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون شناسایی و تقویت شود تا تعاونی‌های استان بتوانند با توان و قدرت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی حضور پیدا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: تداوم حضور تعاونی‌های استان در جمع برترین‌های کشور، بیانگر ارتقای توانمندی این بخش و ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت تعاون در مسیر توسعه اقتصادی استان است.