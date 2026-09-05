جزییات حریق گسترده تریلی حامل بنزین از زبان پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت حادثه حریق یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین در مقابل پاسگاه پلیسراه سنندج ـ همدان، از تداوم عملیات امدادی و بررسیهای تخصصی و کارشناسی پلیس راه در محل حادثه خبر داد.
سردار کرمیاسد اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه و حریق گسترده یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین در مقابل پاسگاه پلیسراه سنندج ـ همدان، تعدادی از خودروهای حاضر در محل نیز دچار حریق شدهاند.
وی افزود: با توجه به گستردگی حریق و شرایط موجود در محل، تیمهای عملیاتی پلیس راه، نیروهای امدادی هلالاحمر، اورژانس و سایر عوامل مرتبط در محل حضور دارند و عملیات امدادی و مدیریت صحنه همچنان ادامه دارد.
رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: در حال حاضر علت دقیق وقوع این حادثه و همچنین آمار نهایی متوفیان و مصدومان مشخص نشده است و هرگونه اعلام آمار یا اظهارنظر درباره علت حادثه، پیش از تکمیل بررسیهای میدانی و کارشناسی، قطعیت ندارد.
سردار کرمیاسد خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی حادثه، تیمهای مربوطه و کارشناسان پلیس راه در محل حضور دارند و بررسیهای تخصصی و کارشناسی برای تعیین ابعاد مختلف حادثه، چگونگی وقوع حریق و میزان خسارت در حال انجام است.
وی ادامه داد: بررسی دقیق صحنه و جمعبندی یافتههای کارشناسی نیازمند تکمیل عملیات و انجام بررسیهای میدانی است و اطلاعات نهایی پس از حصول اطمینان از صحت گزارشها اعلام خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا در پایان گفت: جزئیات تکمیلی حادثه، آمار نهایی متوفیان و مصدومان و نتایج بررسیهای کارشناسی پلیس راه، پس از تکمیل عملیات و جمعبندی گزارشهای تیمهای مربوطه، بهصورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا از وقوع حریق گسترده یک دستگاه تریلی حامل بنزین و آتشگرفتن تعدادی از خودروهای حاضر در محل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت حادثه حریق یک دستگاه تریلی حامل سوخت بنزین در مقابل پاسگاه پلیسراه سنندج ـ همدان، از تداوم عملیات امدادی و بررسیهای تخصصی و کارشناسی پلیس راه در محل حادثه خبر داد.
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