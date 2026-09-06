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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۰

تصادف پراید و موتورسیکلت در النگ ۴ مصدوم برجا گذاشت

تصادف پراید و موتورسیکلت در النگ ۴ مصدوم برجا گذاشت

کردکوی-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با موتورسیکلت در روستای النگ شهرستان کردکوی، چهار مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مصدومیت چهار نفر در پی وقوع تصادف میان یک دستگاه پراید و موتورسیکلت در روستای النگ شهرستان کردکوی خبر داد.

وی افزود: این حادثه در روستای النگ به وقوع پیوست و پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات النگ متشکل از دو امدادگر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار حادثه شدند که چهار نفر از آنها مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند و در ادامه، دو مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر نیز از سوی عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان کردکوی منتقل شدند.

سلیمی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه از سوی موتورسواران، از شهروندان خواست در زمان وقوع حوادث ضمن حفظ خونسردی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ به جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6938566

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