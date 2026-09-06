تصادف پراید و موتورسیکلت در النگ ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مصدومیت چهار نفر در پی وقوع تصادف میان یک دستگاه پراید و موتورسیکلت در روستای النگ شهرستان کردکوی خبر داد.

وی افزود: این حادثه در روستای النگ به وقوع پیوست و پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات النگ متشکل از دو امدادگر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار حادثه شدند که چهار نفر از آنها مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند و در ادامه، دو مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر نیز از سوی عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان کردکوی منتقل شدند.

سلیمی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه از سوی موتورسواران، از شهروندان خواست در زمان وقوع حوادث ضمن حفظ خونسردی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ به جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.