به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز (شنبه) در نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی که در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای استانها در هفته دولت و اقدامات در دست اجرا، بر ضرورت حرکت هماهنگ مجموعه وزارتخانه در مسیر تعالی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد.
صالحیامیری با بیان اینکه وزارتخانه یک خانواده بزرگ است، گفت: همه ما در یک مسیر برای تعالی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حرکت میکنیم.
تمرکز منابع بر پروژههای اولویتدار
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر پروژههای اولویتدار استانها، گفت: در تامین منابع محدودیت داریم و باید از کارهای پراکنده جلوگیری کنیم.
او افزود: هر استان باید سه تا پنج پروژه اولویتدار را معرفی کند که قطعا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به پایان میرسانند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «تامین منابع، انتخاب پیمانکار و رسیدن به اجرا» باید در یک مسیر مشخص دنبال شود، اظهار کرد: باید منابعی را که میتوانیم تامین کنیم، به سمت اتمام پروژههای اولویتدار هدایت کنیم.
او مولدسازی، مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی، ظرفیت شهرداریها، منابع استانی، بودجه متمرکز وزارتخانه، تسهیلات بانکی و ظرفیت خیرین را از جمله منابع قابل استفاده برای تکمیل پروژهها برشمرد.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداریها افزود: در وزارتخانه از فرصت بزرگ شهرداریها غافل هستیم و باید پاسخ دهیم. شهرداریها یک پروژه قطعی برای تهران و استانها هستند. شهرداری تهران با ما همکاری میکند و در استانها نیز تمایل دارند. شهرداریها در توسعه زیرساختهای سه حوزه شریک ما هستند.
سفرهای استانی؛ ضرورت حضور مستمر مدیران
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای سفرهای استانی، گفت: سفر معاونان و مدیران مشکلات را کاهش میدهد و حتما باید در دستور کار باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت بازنگری در اولویتهای گردشگری، گفت: باید گردشگری در بحران داشته باشیم.
او کشورهای عراق، آسیای میانه و قفقاز، همسایگان خلیجفارس، ترکیه، پاکستان، آسیای جنوبشرقی، چین و روسیه را از بازارهای هدف گردشگری ایران برشمرد.
صالحیامیری با اشاره به توافق رئیسجمهوری آذربایجان برای بازگشایی مرزها، اظهار کرد: این را باید جدی گرفته شود. روابط ملتها از طریق گردشگری تقویت میشود و مسئولیت اجرایی با وزارتخانه است.
حرکت دیپلماسی بینالملل از پدافندی به آفندی
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی گردشگری، گفت: بینالملل باید از حوزه پدافندی به آفندی حرکت کند. باید دنبال گردشگر و منابع برویم و با محیطهای پیرامونی خود ارتباطهای دائمی داشته باشیم.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه دوساله صنایعدستی، گفت: برنامه دوساله صنایعدستی باید مبتنی بر ۲۵ اصل باشد.
او به ضرورت راهاندازی بازارچههای صنایعدستی و خانههای صنایعدستی اشاره کرد و افزود: بر حضور فعال در نمایشگاههای ملی و جهانی تاکید داریم. ما به بازار جدید نیاز داریم و باید بازارها را گسترش دهیم.
در پایان این نشست، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از مریم جلالی، معاون اسبق صنایعدستی و هنرهای سنتی، تجلیل کرد و از تلاشها و خدمات او در دوران مسئولیت قدردانی به عمل آورد.
وزیر میراث فرهنگی گفت: باید گردشگری در بحران داشته باشیم. روابط ملتها از طریق گردشگری تقویت میشود و مسئولیت اجرایی با وزارتخانه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز (شنبه) در نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی که در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای استانها در هفته دولت و اقدامات در دست اجرا، بر ضرورت حرکت هماهنگ مجموعه وزارتخانه در مسیر تعالی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد.
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