به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس بریکس اظهار کرد: در این اجلاس موضوع ایجاد سازوکار داوری و میانجیگری میان کشورهای عضو بریکس مطرح شد.



وی افزود: پیشنهاد شد مراکز تخصصی میانجیگری میان کشورهای عضو ایجاد شود و این مراکز بر اصولی همچون استقلال، بی‌طرفی و صلاحیت حرفه‌ای میانجیگران استوار باشند.



کاظمی با اشاره به ضرورت آموزش تخصصی میانجیگران در حوزه تجارت گفت: مباحث تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به تخصص‌های خاصی نیاز دارد؛ از جمله تسلط بر قراردادها، امور مالی و مباحث تجارت بین‌الملل که باید آموزش‌های ویژه‌ای برای آن طراحی شود.



تأکید بر رفع موانع تجاری



سخنگوی قوه قضاییه همچنین به دیدار رئیس قوه قضاییه با تجار ایرانی و هندی اشاره کرد و گفت: در این دیدار بر رفع موانع تجاری و مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا تأکید شد.



وی ادامه داد: موضوع رفع قوانین مخل و همچنین جلوگیری از برخی موانع دسترسی به عدالت، از جمله هزینه‌های دادرسی، مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد در صورت وجود قوانین مخل، این موارد به دستگاه قضایی اطلاع داده شود تا برای رفع آنها اقدام شود.



توافقات بریکس باید به مرحله اجرا برسد



کاظمی درباره احتمال عملیاتی شدن پیشنهادهای مطرح‌شده در اجلاس گفت: قطعا بخشی از این موارد به پیگیری‌های پس از اجلاس بازمی‌گردد و دولت و قوه قضاییه مصمم هستند این همکاری‌ها را گسترش دهند.



وی حضور هیئت تخصصی همراه رئیس قوه قضاییه را نشانه‌ای از عزم ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی دانست و افزود: حضور افرادی از جمله ذبیح‌الله خداییان و محمد کاظمی‌فر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و ناصر سراج نشان‌دهنده این است که همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف گسترش خواهد یافت.



سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد تا توافقات کلی به صورت عملیاتی پیاده‌سازی شود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.



هوش مصنوعی در خدمت تسهیل و تسریع دادرسی



کاظمی یکی دیگر از محورهای مهم اجلاس را استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، در امور قضایی عنوان کرد و گفت: موضوع استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای تسهیل و تسریع در امر قضا به‌شدت مورد توجه قرار گرفت.



وی افزود: اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه انجام داده نیز در اجلاس مطرح شد و تبادل تجربه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه سران کشورهای عضو قرار گرفت.



ایجاد سکوی مشترک برای مقابله با جرایم سایبری



سخنگوی قوه قضاییه همچنین مقابله با جرایم سازمان‌یافته و جرایم ارتکابی در فضای مجازی را از دیگر موضوعات مورد تأکید در اجلاس بریکس دانست.



وی گفت: ایجاد یک سکوی مشترک میان کشورهای عضو بریکس و تسهیل رسیدگی به جرایم، به‌ویژه جرایمی که در فضای مجازی انجام می‌شود، از موضوعات مورد تأکید در این اجلاس بود.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات این قوه در عرصه بین‌المللی و برنامه‌های دوره جدید مدیریتی گفت: رویکرد جدید دستگاه قضا بر پیگیری حقوق ملت ایران، افزایش رضایتمندی مردم، مبارزه قاطع با فساد و اجرای سندهای تحول قضایی استوار است.



تبیین جنایات علیه ایران در اجلاس بریکس



علی کاظمی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس بریکس اظهار کرد: یکی از اهداف این سفر، تبیین و روشنگری درباره اقدامات انجام‌شده علیه ملت ایران و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی بود.



وی افزود: با توجه به آنچه انکار سازمان‌یافته از سوی دشمن عنوان می‌شود، رساندن این صدا به مردم کشورهای مختلف و شنیدن این مطالب از زبان یک مقام عالی‌رتبه قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد.



کاظمی ادامه داد: پیگیری حقوقی این مسائل نیازمند مجموعه‌ای گسترده از اقدامات است که بخشی از آن در قالب دیپلماسی قضایی دنبال می‌شود.



تأکید بر مقابله با تروریسم اقتصادی



سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر درباره جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و ضرورت مسئولیت‌پذیری کشورهای عضو بریکس در قبال این اقدامات گفت‌وگو شد.



وی با اشاره به شهادت ۱۶۸ نفر از کودکان و کارکنان مدرسه مینا در جریان جنگ اخیر، افزود: بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی تأکید شد و موضوع مقابله با اقداماتی مانند تحریم‌های یک‌جانبه و محاصره‌ها که از آن با عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌کنیم، مورد توجه قرار گرفت.



پیام صلح‌جویی ملت ایران



کاظمی با اشاره به دیدارهای رئیس قوه قضاییه با مردم و علما در جریان این سفر اظهار کرد: در کنار تبیین جنایات علیه ایران، بر این موضوع نیز تأکید شد که ملت ایران صلح‌جو، آرام و خواهان همبستگی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و توسعه مشترک ملت‌هاست.



تغییر ۳۴ مدیر در قوه قضاییه



سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره دوره جدید مسئولیت محسنی اژه‌ای و تغییرات مدیریتی در دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه در شرایط جدید کشور، به سمت افق‌ها و چشم‌اندازهای تازه‌ای حرکت می‌کند و مطالبات مردم و رهبر انقلاب، جهت‌گیری جدیدی را برای دستگاه قضا رقم زده است.



وی افزود: از جمله مطالبات مطرح‌شده، حرکت قوه قضاییه به سمت رضایت حداکثری مردم، عملیاتی کردن مفاد سندهای تحول و برنامه‌های راهبردی، پیگیری جدی حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی و مبارزه قاطع با فساد است.



کاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به پایان سند تحول و تعالی قضایی در پایان امسال، برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای چشم‌انداز آینده قوه قضاییه در حال انجام است.



وی گفت: در همین راستا، ۲۰ مدیر در سطح ستادی، معاونت‌ها و سازمان‌ها تغییر کرده یا جابه‌جا شده‌اند و ۱۴ مدیر نیز در سطح استان‌ها جابه‌جا شده‌اند.



سخنگوی قوه قضاییه این تغییرات را تحولی گسترده در ساختار مدیریتی دستگاه قضا دانست و اظهار کرد: از نظر زمان، شیوه و حجم اقدامات انجام‌شده، این تحول در مقایسه با ادوار گذشته گسترده بوده است.

ارزیابی مستمر اجرای سند تحول



سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به سال پایانی اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: شاخص‌های مهمی برای ارزیابی اجرای این سند در نظر گرفته شده و برنامه‌های مربوط به تمام سازمان‌ها، معاونت‌ها و واحدهای قوه قضاییه به تفکیک در این نظام ارزیابی مشخص شده است.



وی افزود: اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر و با رویکردی سختگیرانه در جلسات مربوطه ارزیابی و میزان پیشرفت آنها در سامانه ثبت می‌شود.



اجرای ۶۰ درصد سند تحول



کاظمی گفت: آخرین اطلاعات نشان می‌دهد تاکنون حدود ۶۰ درصد سند تحول و تعالی قوه قضاییه اجرایی شده است.



وی با بیان اینکه سند تحول و تعالی در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌روزرسانی شده است، افزود: پایان اجرای این سند پایان سال ۱۴۰۵ است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال، بخش بیشتری از اهداف آن محقق شود.



چالش اعتبارات و همکاری دستگاه‌ها



سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موانع اجرای برخی برنامه‌ها گفت: بخشی از برنامه‌های سند به اعتبارات نیاز دارد و برخی دیگر نیز مستلزم همکاری دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه است؛ بنابراین در مواردی مشکلات اعتباری، ساختاری و تعاملی وجود دارد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها حدود شش ماه از زمان اجرای سند باقی مانده، تحقق ۴۰ درصد باقی‌مانده دشوار است، اما برنامه‌هایی که عمدتاً در داخل قوه قضاییه و در حوزه فناوری قرار دارند، پیشرفت بهتری داشته‌اند.



کاظمی از پیگیری ویژه ۱۴ سامانه در قوه قضاییه خبر داد و گفت: یکی از این سامانه‌ها مربوط به موضوع تضامین است تا افرادی که دارای ملک، حساب بانکی، سهام یا سایر دارایی‌ها هستند بتوانند از این ظرفیت برای ارائه وثیقه استفاده کنند و در فرآیند کفالت و وثیقه با مشکلات کمتری مواجه شوند.



وی افزود: اطلاعات مربوط به احکام و ابلاغ‌های کارگزینی کارکنان نیز در سامانه‌های قوه قضاییه قرار گرفته و برخی از این اقدامات به‌صورت پایلوت آغاز خواهد شد و سپس توسعه می‌یابد.



کاهش مشکلات وثیقه و کفالت



سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: هدف این است که فرآیند ارائه وثیقه و کفالت تا حد امکان به شکل الکترونیکی انجام شود و افراد به دلیل مشکلات مربوط به تأمین وثیقه و کفالت، با دشواری‌های کمتری مواجه شوند.



کاظمی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای بهبود زمان رسیدگی، مدیریت پرونده‌های ارجاعی و جذب نیرو با همکاری دولت خبر داد.

افزایش ورودی پرونده‌ها؛ ابرچالش قوه قضاییه



کاظمی با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از چالش‌های بحرانی و ابرچالش‌های قوه قضاییه است و کاهش آن نیازمند همکاری بین‌بخشی و اقدامات جدی است.



وی افزود: در برخی پرونده‌های کثیرالشاکی، ریشه مشکلات به نقص قوانین، مشکلات فرایندی یا مسائل تجاری و اقتصادی بازمی‌گردد و برای حل آنها باید میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی بیشتری ایجاد شود.



همکاری دستگاه‌ها برای اجرای سند تحول



کاظمی درباره میزان همکاری سایر دستگاه‌ها در اجرای سند تحول گفت: دستگاه‌های مختلفی که با قوه قضاییه تعامل داشته‌اند، در مجموع همکاری مناسبی داشته‌اند و نمونه آن همکاری با سازمان اداری و استخدامی است.



وی درباره دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند نیز گفت: برای ارائه ارزیابی دقیق و موردی از این موضوع، نیاز به بررسی اطلاعات کامل وجود دارد.



رضایت مردم هنوز به حد مطلوب نرسیده است



سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان مشاهده آثار تحول قضایی در زندگی مردم اظهار کرد: به‌رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم هنوز رضایت کامل از عملکرد دستگاه قضا ندارند.



وی افزود: بخشی از این موضوع به ماهیت دستگاه قضایی بازمی‌گردد، چرا که در فرآیند دادرسی طبیعی است که همه مراجعان با نتیجه مطلوب خود از دستگاه خارج نشوند، اما بخشی نیز به عملکرد و ساختار داخلی قوه قضاییه مربوط است.



کاظمی تأکید کرد: باید اثربخشی، کارآمدی، بهره‌وری و اخلاق‌مداری را در ساختار قوه قضاییه به حداکثر برسانیم و عدالت علوی را که نظام اسلامی از ما مطالبه می‌کند، محقق کنیم.



شاخص‌های ارزیابی باید با نگاه مردم منطبق شود



سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از برنامه‌های مهم در سند تحول جدید، حاکم کردن نگاه مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه قضاست.



وی افزود: اکنون در حال طراحی شاخص‌هایی هستیم که میزان رضایت مردم را بهتر نشان دهد و باید شاخص‌های ارزیابی سازمانی با شاخص‌های مورد نظر مردم تا حد امکان منطبق شود.



کاظمی توضیح داد: ممکن است از منظر سازمانی، یک پرونده که در مدت دو ماه رسیدگی شده، عملکرد مناسبی داشته باشد، اما فرد مراجعه‌کننده ممکن است به دلیل دفعات مراجعه یا نتیجه‌ای که به آن رسیده، رضایت نداشته باشد.



وی خاطرنشان کرد: بنابراین نگاه مردمی باید در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه حاکم شود و برنامه‌های تحولی نیز باید در نهایت به سمت افزایش رضایت حداکثری مردم حرکت کند.

تدوین سند ملی مبارزه با فساد



کاظمی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در پرونده‌های فساد اظهار کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد، حتی در موارد مربوط به مدیران و وابستگان خود، مسامحه و تعلل نکرده است.



وی افزود: مقابله با فساد تنها از مسیر برخورد قضایی نمی‌گذرد و باید به سمت پیشگیری و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری فساد حرکت کرد.



کاظمی گفت: سند ملی مبارزه با فساد در حال تدوین است و قرار است الگویی برای مقابله با فساد در حوزه‌های مختلف، از جمله پیشگیری، مدیریت تعارض منافع، اخلاق حرفه‌ای، شایسته‌سالاری و مبارزه با پولشویی ارائه کند.



عملکرد پیشگیرانه قوه قضاییه نیازمند تقویت است



سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد این دستگاه در حوزه پیشگیری اظهار کرد: تلاش‌های زیادی انجام شده، اما نمی‌توان در این حوزه نمره کاملاً قابل قبولی داد؛ چرا که اگر اقدامات پیشگیرانه به اندازه کافی مؤثر بود، باید شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها می‌بودیم.



وی افزود: معاونت پیشگیری در حوزه‌های مختلف اقدامات خوبی داشته، اما پیشگیری صرفاً با اقدامات درون قوه قضاییه محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری جدی دولت و سایر دستگاه‌هاست.



وزارت دادگستری؛ هماهنگ‌کننده پیشگیری در دولت



کاظمی با اشاره به اقدامات اخیر دولت گفت: در دولت مصوبه‌ای تصویب شده که بر اساس آن وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده پیشگیری در دولت تعیین شده است.



وی این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: باید شورای عالی پیشگیری از جرم و وزارت دادگستری در کنار یکدیگر، هماهنگی لازم را برای تقویت اقدامات پیشگیرانه در سطح دولت، قوه قضاییه و جامعه ایجاد کنند.



بازنگری در سند تحول قضایی



سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سند تحول جدید گفت: معاونت راهبردی در حال نظرسنجی از دستگاه‌های مختلف و صاحب‌نظران و انجام بررسی‌های کارشناسی درباره آینده سند تحول است.



وی افزود: بررسی می‌شود که سند تحول فعلی چه میزان اثربخشی داشته، چه نوآوری‌هایی باید ایجاد شود و چه افق‌های جدیدی باید برای دستگاه قضا ترسیم شود.



کاظمی ادامه داد: موضوعاتی مانند محتوای سند آینده، ساختار آن، نحوه تعامل با استان‌ها و سازمان‌ها و همچنین شیوه نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌ها در حال بررسی است.



وی تأکید کرد: انتظار قوه قضاییه این است که مدیران نسبت به برنامه‌های مصوب و اهداف تعیین‌شده جدی و مسئولیت‌پذیر باشند و اجرای برنامه‌های راهبردی را با جدیت دنبال کنند.

اجرای سند تحول، معیار ارزیابی مدیران خواهد بود



کاظمی گفت: مدیران قوه قضاییه باید پیگیر تحول و اجرای برنامه‌های تعیین‌شده باشند و طبیعتاً مدیرانی که در این مسیر عملکرد مناسبی نداشته باشند، با مدیران جدید جایگزین خواهند شد.



وی با اشاره به زمان‌بر بودن تدوین سند جدید تحول اظهار کرد: تدوین این سند یک کار بزرگ است و احتمالاً حدود یک سال زمان خواهد برد.



هدف‌گذاری برای اجرای بالای ۹۰ درصدی سند



سخنگوی قوه قضاییه افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی و بخش‌های مختلف دستگاه قضا در حال انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی برای تدوین سند جدید هستند و از ظرفیت برخی اندیشکده‌ها نیز استفاده می‌شود تا سندی متقن و دقیق برای حل مسائل و مشکلات قوه قضاییه تدوین شود.



کاظمی تأکید کرد: سندی که اجرا نشود، خاصیتی نخواهد داشت. با توجه به تجربه اجرای اسناد قبلی و شناخت دقیق‌تر چالش‌ها، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب انتظار داشت میزان اجرای سند جدید به بالای ۹۰ درصد برسد.



وی گفت: قوه قضاییه در تدوین و اجرای اسناد، یک روند تکاملی را طی کرده و با شناخت بهتر مسائل و چالش‌ها، امیدواریم بلوغ برنامه‌ریزی در دوره جدید به تحقق بهتر انتظارات مردم منجر شود.



مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند جدید



کاظمی درباره محورهای مورد توجه در سند جدید اظهار کرد: بخشی از فعالیت‌های دستگاه قضا همان مأموریت‌های رسمی قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی شامل رسیدگی، پیشگیری، اجرای احکام و اصلاح و تربیت می‌شود.



وی افزود: موضوع حقوق مالکیت نیز در حوزه سازمان ثبت باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. در کنار فرایندهای اصلی، فرایندهای مکمل و پشتیبان از جمله برنامه‌ریزی، پژوهش، آموزش، توانمندسازی و تکریم منابع انسانی، همکاری‌های بین‌المللی و نظارت نیز از مؤلفه‌های مهم سند تحول هستند.



مطالبات مردم و رهبری در سند جدید پررنگ می‌شود



سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره جدید، مطالبات مردم و به‌ویژه مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف، در تدوین سند جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت و بخشی از محورهای اصلی برنامه تحول را تشکیل خواهد داد.