https://mehrnews.com/x3cYQP ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6938488 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ بعثت خیابانی مردم شهرکرد به موج ۱۸۹ رسید شهرکرد- بعثت خیابانی مردم شهرکرد به موج ۱۸۹ رسید. دریافت 18 MB کد مطلب 6938488 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از همدلی و همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی ایران حجتالاسلام طاهری نیا:حضور مردم در صحنه پاسخی روشن به فشارهای دشمن است شهرکردیها پای پرچم ایران؛ عشق به وطن تاریخ انقضا ندارد برچسبها شهرکرد حماسه حضور تجمع مردمی
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