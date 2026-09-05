  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

بعثت خیابانی مردم شهرکرد به موج ۱۸۹ رسید

بعثت خیابانی مردم شهرکرد به موج ۱۸۹ رسید

شهرکرد- بعثت خیابانی مردم شهرکرد به موج ۱۸۹ رسید.

دریافت 18 MB
کد مطلب 6938488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها